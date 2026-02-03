“Los Monólogos de la Vagina” vuelve a escena con una versión renovada en Mori Recoleta

A casi tres décadas de su estreno original en Nueva York, “Los Monólogos de la Vagina” regresa a los escenarios chilenos con una puesta en escena revisitada y plenamente vigente. El emblemático montaje creado por V (antes Eve Ensler) vuelve este verano a Mori Recoleta bajo la dirección de Christian Villarreal, con un elenco integrado por Angélica Castro, Fran Sfeir y Cecilia Cucurella, junto a la actriz invitada Magdalena Marzolo.

La obra —estrenada originalmente en 1996— se ha convertido en un hito del teatro contemporáneo y en un fenómeno cultural global: ha sido presentada en más de 140 países y traducida a 48 idiomas. Su impacto trasciende lo escénico, instalándose como una pieza clave en la visibilización de las experiencias de las mujeres y en la denuncia de la violencia de género, dando origen además al movimiento internacional V-Day.

Humor, emoción y una mirada directa sobre el cuerpo, la sexualidad y la identidad femenina atraviesan este montaje que, lejos de perder fuerza con el tiempo, dialoga de manera urgente con el presente.

Esta versión revisita el texto original, actualizando su lectura sin traicionar el espíritu provocador y profundamente humano que la convirtió en un referente. La temporada se realizará entre el 5 de febrero y el 14 de marzo, con funciones de jueves a sábado, a las 20:30 horas, en Mori Recoleta.

Con esta reposición, “Los Monólogos de la Vagina” vuelve a interpelar al público desde el escenario, reafirmando su lugar como una obra fundamental para entender el cruce entre teatro, feminismo y transformación cultural.

Para más información y venta de entradas, el público puede consultar el sitio web www.teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos para clientes del Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA

Fecha: Del 5 de febrero al 14 de marzo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +10 años

Ficha artística: Autora: V (antes EVE ENSLER) *Representada por MCR, Perimony Associates Inc, New York, NY, alexia@mcr.com | Dirección: Christian Villarreal | Compañía: Arte Independiente Producciones | Duración: 80 minutos | Edad recomendada: +10 años | Elenco: Cecilia Cucurella, Angélica Castro/ Magdalena Marzolo y Francisca Steir.