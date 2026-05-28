Pronóstico y Apuestas del Paris Saint Germain vs. Arsenal: Cuánto Paga la Final de la UEFA Champions

El partido Paris Saint Germain vs Arsenal se disputa este sábado, 30 de mayo de 2026, a las 12:00 de Chile por la gran final de la UEFA Champions League.

El cuadro francés llega como el principal candidato para quedarse con el trofeo con una cuota de 2.30 en las casas de apuestas, según el medio especializado Apuesta Legal Chile.

Este encuentro define al monarca europeo en un escenario neutral donde la paridad en las cuotas anticipa un desarrollo muy cerrado. Veamos qué dicen las cuotas para calcular los pronósticos con la herramienta Cuánto Paga:







Ambos equipos llegan tras superar llaves complejas, con un Paris Saint Germain que promedia 2.8 goles por partido y un Arsenal que encadena 5 victorias consecutivas.

El historial reciente entre ambos muestra un equilibrio total con 2 triunfos para cada lado en sus últimos 5 enfrentamientos. La solidez defensiva de los ingleses chocará con el poder de fuego de los parisinos en Budapest.

Ambos equipos llegan tras superar llaves complejas, con un Paris Saint Germain que promedia 2.8 goles por partido y un Arsenal que encadena 5 victorias consecutivas.

El historial reciente entre ambos muestra un equilibrio total con 2 triunfos para cada lado en sus últimos 5 enfrentamientos. La solidez defensiva de los ingleses chocará con el poder de fuego de los parisinos en Budapest.

¿Cuánto Paga el Partido Paris Saint Germain vs Arsenal?

La victoria de Paris Saint Germain paga 2.30, lo que lo posiciona como el favorito para ganar el torneo en el tiempo reglamentario.

Por su parte, el triunfo de Arsenal ofrece un retorno de 3.10, mientras que el empate se sitúa en 3.30. Esta distribución de cuotas refleja que, aunque el elenco francés tiene una leve ventaja, la probabilidad de una igualdad que lleve el partido a la prórroga es considerablemente alta.

La diferencia entre el 2.30 del local administrativo y el 3.10 del visitante sugiere un duelo de fuerzas parejas donde no existe un dominador absoluto. Apostar por la doble oportunidad a favor de Paris Saint Germain o empate paga 1.36, mientras que la misma opción para el conjunto de Londres entrega 1.57.

Los mercados de hándicap asiático también muestran esta paridad con un 1.23 para la ventaja de Arsenal de -1.25.

Mejores Cuotas y Mercados Alternativos para Paris Saint Germain vs Arsenal

El mercado de Ambos Marcan Sí tiene una cuota de 1.80 y resulta interesante considerando que Paris Saint Germain anotó en casi todos sus juegos de la temporada.

Con un promedio de 2.8 goles a favor, el equipo francés suele proponer partidos abiertos, lo que se cruza con la efectividad de Arsenal en sus últimas 5 presentaciones. La opción de que no anoten ambos equipos se paga a 1.95, reflejando la tensión habitual de una final única.

Respecto al total de anotaciones, el Más de 2.5 goles paga 2.00, una cifra que se ha cumplido en 3 de los últimos 5 duelos directos entre estos clubes.

Si se busca un resultado más conservador, el Menos de 2.5 goles ofrece 1.80, fundamentado en que Arsenal mantuvo su valla invicta en 4 de sus pasados 5 encuentros. El marcador exacto más probable según las cuotas es el 1:1 con un pago de 6.50.

Pronóstico Paris Saint Germain vs Arsenal

La apuesta recomendada es el Menos de 2.5 goles. Este encuentro enfrenta a dos equipos con un planteamiento táctico estructurado, donde Arsenal destaca por su solidez defensiva.

El equipo inglés llega respaldado por las 19 vallas invictas de David Raya en la actual temporada de la Premier League y una línea de fondo consolidada con William Saliba y Gabriel Magalhães.

Por su parte, Paris Saint Germain llega a Budapest con el objetivo de defender su título europeo y lograr el bicampeonato, lo que anticipa un desarrollo cerrado y de mucha precaución.

Vemos valor en este resultado porque el historial reciente registra un balance de 2 victorias por lado y 1 empate, demostrando que ninguno logra sacar una ventaja definitiva con facilidad.

Arsenal viene de ganar sus últimos 5 compromisos con marcadores ajustados como el 1-0 o 0-1, lo que indica un manejo inteligente de los tiempos. Nos inclinamos por una igualdad reglamentaria, aunque el poder goleador de Kvicha Kvaratskhelia obligará a los ingleses a mantener una concentración máxima durante todo el duelo.

¿Cómo Llegan Paris Saint Germain y Arsenal?

Paris Saint Germain llega tras perder 2-1 ante Paris FC en su último partido, donde registró un 63% de posesión y 2 tiros al arco. En la competencia europea, K. Kvaratskhelia suma 10 goles y O. Dembélé registra 7 tantos.

Arsenal llega tras vencer 1-2 al Crystal Palace, sumando su quinta victoria consecutiva. En ese duelo, el equipo generó 17 remates y mantuvo un 61% de la posesión. Gabriel Martinelli es el principal anotador del plantel en el torneo con 6 goles.

Historial de Paris Saint Germain vs Arsenal: Últimos Enfrentamientos

El historial entre Paris Saint Germain y Arsenal registra 5 enfrentamientos recientes con un balance de 2 triunfos para cada uno y 1 empate. En estos duelos se marcaron un total de 16 goles, con una media que favorece el espectáculo ofensivo.

El último cruce oficial terminó 2-1 a favor de los franceses en mayo de 2025, mientras que un año antes los ingleses se impusieron por 2-0 en Londres.

Los datos agregados muestran que el mercado de Ambos Marcan se cumplió en 3 de los últimos 5 partidos, al igual que el Más de 2.5 goles. Esta tendencia histórica respalda las cuotas actuales que ven probable que ambos equipos logren vulnerar la portería rival. Sin embargo, la paridad en los resultados directos refuerza la idea de que este duelo de Champions League será uno de los más equilibrados de los últimos años.

¿A qué Hora Juegan Paris Saint Germain vs Arsenal?

El partido está programado para el sábado, 30 de mayo de 2026 a las 12:00 horas de Chile. Estos son los horarios por país:

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela: 12:00

Argentina, Uruguay, Brasil: 13:00

Perú, Ecuador, Colombia: 11:00

México (CDMX): 10:00

¿Dónde ver Paris Saint Germain vs Arsenal en vivo?

El encuentro será transmitido por las señal de ESPN+. Para seguir todas las alternativas de este partido en directo, te recomendamos revisar la guía actualizada de dónde ver fútbol en vivo de Apuesta Legal Chile.

Paris Saint Germain vs Arsenal: Posibles Alineaciones

El equipo francés presenta un esquema 4-3-3 pero llega condicionado por la ausencia de su portero titular y piezas clave en defensa. El DT Luis Enrique deberá confiar en la rotación para suplir a los lesionados y mantener el volumen ofensivo que los caracteriza.

La delantera se mantiene estelar con sus principales goleadores disponibles para el arranque. Posible 11 titular de Paris Saint Germain: M. Safonov; W. Zaire-Emery, Marquinhos, W. Pacho, N. Mendes; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; D. Doué, O. Dembele, K. Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

El conjunto inglés utiliza habitualmente un 4-2-3-1 que le ha permitido ganar sus últimos 5 partidos de forma consecutiva.

El ataque estará liderado por la movilidad de sus extremos y la presencia de Gabriel Jesus en el área. Posible 11 titular de Arsenal: David Raya; M. Zubimendi, C. Mosquera, P. Hincapie, R. Calafiori; C. Norgaard, M. Lewis-Skelly; N. Madueke, M. Dowman, G. Martinelli; Gabriel Jesus. DT: Mikel Arteta.

Estadio y Árbitro de Paris Saint Germain vs Arsenal

La final se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, un estadio de categoría élite para esta definición. El árbitro designado es Daniel Siebert, quien tendrá la responsabilidad de conducir las acciones en este campo neutral.

¿Cuándo Juegan Paris Saint Germain vs Arsenal por UEFA Champions League?

Paris Saint Germain vs Arsenal se enfrentan este sábado, 30 de mayo de 2026, a las 12:00 en el Puskas Arena con el arbitraje de D. Siebert.