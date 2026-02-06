“Lota, las mujeres del carbón”: obra chilena rinde homenaje a la memoria minera en España

El espectáculo chileno “Lota, las mujeres del carbón”, dirigido por el coreógrafo y bailaor Pedro Fernández Embrujo, se presentará el próximo 15 de febrero en Asturias, España, como un emotivo homenaje a la memoria minera y al rol fundamental de las mujeres en la historia del carbón, uniendo simbólicamente a Chile y España a través de un pasado común, según informo la producción del evento.

Inspirada en la ciudad de Lota, histórico centro de la minería del carbón en Chile hasta el cierre de sus minas en 1997, la obra reconstruye —desde la danza, el teatro y la música en vivo— uno de los procesos sociales más significativos del sur del país, poniendo en el centro a las mujeres como pilares de la vida comunitaria, la resistencia social y la memoria colectiva.

La puesta en escena propone una experiencia inmersiva e integral y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Deporte del Principado de Asturias, la Fundación Chile-España y el apoyo de la Embajada de Chile en España.

Un relato chileno que cruza fronteras

El montaje combina danza folclórica chilena, danza española y flamenco, interpretación teatral y música en vivo, junto a las letras de la emblemática cantautora chilena Violeta Parra.

La propuesta escénica se presentará en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, localidad asturiana profundamente ligada a la historia minera española.

La llegada del espectáculo a Asturias no es casual: ambas regiones comparten una identidad forjada en torno al carbón, el trabajo duro y la vida comunitaria, así como el impacto social que significó el cierre de las faenas mineras.

La memoria de Lota desde la voz de sus mujeres

La obra se estructura en cuatro momentos que recorren la vida cotidiana y la historia social de la comunidad lotina: la fraternidad femenina en los espacios comunes, las leyendas populares de la mina, las grandes huelgas obreras y, finalmente, el cierre de las faenas, episodio que marcó profundamente a generaciones de familias.

Según explica Pedro Fernández Embrujo, la inspiración del proyecto surgió a partir del testimonio de una mujer lotina que conoció en Madrid.

“Ella me habló de su infancia en Lota, de cómo las mujeres se organizaban para sostener la vida del campamento minero, de la solidaridad cotidiana y de las luchas compartidas. Esa conversación sembró en mí la necesidad de transformar esta historia en danza, como una forma de memoria y homenaje”.

Un homenaje desde el arte a la historia reciente de Chile

A casi tres décadas del cierre de las minas de carbón en Lota, el espectáculo invita a reflexionar sobre las consecuencias sociales de los procesos de reconversión industrial, el rol invisible de las mujeres en la historia laboral y la importancia de preservar la memoria de los territorios.

Desde el escenario europeo, “Lota, las mujeres del carbón” vuelve a poner en el centro una historia profundamente chilena, transformándola en un relato universal sobre dignidad, comunidad y resistencia.

Pedro Fernández Embrujo, embajador entre dos culturas

Bailarín y coreógrafo chileno español, tiene su propia compañía artística Embrujo Flamenco, con la que se ha presentado en los mejores escenarios de América Latina, China y Europa. Recibió el premio APES 2009 como mejor bailarín y el Altazor 2014 mejor intérprete de danza. Con el espectáculo “Café Cantante” recibió “The Award for Dance” en el XXIX International Festival de Sarajevo. Su espectáculo LOTA, Las Mujeres del Carbón ganó el premio FONDART de Chile para girar dos veces por este país.

Ha recibido el Premio Círculo de Críticos de Arte de Chile como mejor coreógrafo 2018 y el Premio Agustín Siré 2019 otorgado por la Academia de Bellas Artes. Su espectáculo LORCA ES FLAMENCO ha sido récord de programación en la Red de Teatros de Madrid 2022/23 y ganó el Premio a Mejor Espectáculo 2022/23 otorgado por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

Su último espectáculo ZARZUELA&FLAMENCO ha sido programado en las Fiestas de San Isidro de Madrid, escenario PLAZA MAYOR y realizará una segunda gira este año 2026 a Latinoamérica por los mejores teatros de Chile y otros países, como el Teatro Avenida de Buenos Aires, Argentina.