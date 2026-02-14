Aly Mayely: La chilena que marca la diferencia en la escena urbana por su rap terapéutico

Nacida en la periferia, en la resonada comuna de Maipú, surge la historia de Aly Mayely, quien de niña soñaba con ser artista. La artista de un rap consciente.

Aly Mayely es una de las raperas más reconocidas en nuestro país. En 2021 lanzó su álbum debut Sea lo que YOS quiera, trabajo que incluye colaboraciones destacadas con referentes del rap como Chystemc (su pareja y familia) y Seamoon, entre otros. También ha colaborado en proyectos de Movimiento Original y Liricistas evidenciando su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes estilos dentro del género urbano.

Junto a Chystemc (uno de los pocos raperos chilenos que va a estar en Lollapalooza) han protagonizado el festival “Enfermos del Rap” y espacios comunicacionales del urbano como “La Junta”, entre otros.

El recién pasado 11 de enero de 2026, la destacada artista del rap en Chile, Aly Mayely, estrenó “Soltar”, creación junto a la cantante Fran Avy y producción de Atihcual, que forma parte del lanzamiento de su próximo disco. Canción que la rapera utiliza en la disciplina de crioterapias (baños en piscinas con agua fría a menos de 10 grados de hielo) que realiza en diversos centros culturales de la comuna de Maipú y en otros puntos de Chile.

El comienzo

-Lo primero es preguntarte sobre tus orígenes. ¿De dónde eres?

-Nacida y criada en Maipú. Viví en 5 sectores diferentes de Maipú. Desde que nací hasta los 6 años viví en la San Luis 4. Luego vivimos en Los Héroes hasta que mis papas obtuvieron en subsidio y compraron una casita en La Villa del Sol.

Desde los ocho años, Aly comenzó a cantar frente a todo su curso. Luego, a los 16, se atrevió y escribió una parte de una canción junto a un amigo del colegio.

-¿Cómo es el público que te escucha?

-Es un público diverso. Me escuchan adultos que le comparten su música a sus hijos y me encuentro con familias completas que les gusta mi música. Son personas que están buscando cambiar sus hábitos y sanar a través de la música.

-¿Cuál es la canción que más te gusta de tus proyectos musicales?

-La leyenda y Decreté.

-¿Qué colaboraciones y sorpresas se vienen?

-Ahora estamos con ‘Soltar’. Una canción en colaboración con Fran Avy. La temática tiene relación con las sensaciones que se viven cuando estamos atravesando una depresión ya sea por la presión de la vida misma, la maternidad, los cambios y lo que sea que esté generando desafíos en nuestra vida.

-¿Cuáles son tus sueños por cumplir?

-Que la terapia sea un derecho y la música medicina se expanda por todo el mundo.

El rap y la crioterapia: “Soltar”

-Vamos a eso, Aly. Tú no sólo eres cantante y madre. A tu corta edad, también te has dedicado ser un guía; Una terapeuta de la disciplina de la crioterapia.

-Como he dicho públicamente en otros medios como en Los 40 Principales, ´Soltar’ es una canción que habla desde las emociones. Habla de esas sensaciones que experimentamos cuando estamos atravesando la depresión. Lo que a mí me ayudó a salir de esta depresión fueron las respiraciones guiadas del método Wim Hoff. Un hombre récord: Corrió con ropa ligera (short y sin polera) por el Everest y ha superado todos los límites del frío. Ha estado horas en agua congeladas y tiene 66 años (…) Reitero: ‘Soltar’ es una canción que rinde honores al método Wim Hoff, porque como he dicho antes, a mí me sirvió para sanar mi depresión y enfocarme en lo esencial. Gracias a este método es que yo pude sacar mi álbum.

El arte del amor: Chystemc y Aly Mayely, la real pareja del rap chileno

-Aquí la pregunta que todos quieren saber: ¿Quién es Chystemc en tu vida? Él es tu compañero hace ya 15 años…

-El Diego es el amor de mi vida. Me ha sanado de muchas heridas; De traumas que he tenido desde chica; De no creer en mí; De tantas dudas y temores que tenía. Él me ha enseñado a confiar en mí a través de su propio ejemplo. Él ha sido mi gran ejemplo de la resiliencia, de la voluntad. Es una persona que tiene una voluntad tan grande que gracias a eso ha logrado trascender; ha logrado superar muchos de sus propios límites.

El Diego se ha auto sanado de enfermedades que parecían no tener cura y él mismo me ha demostrado que lo ha podido lograr y a través de su propio ejemplo es que yo también he podido sanar mis propias enfermedades, a través de meditación, a través de respiración, a través del autocuidado, de cambio de hábitos, etcétera.

Chystemc es una persona súper importante, porque también me enseñó y me ha ido guiado en este camino de la música. Me ha enseñado a confiar en mi intuición; a confiar en mí en mi música; en mi propia vibración de concretar y creer en mí. De cierta manera, el disco que tengo es gracias a él. Obviamente lo compuse yo, pero él fue el productor completo del disco. Él lo produjo, las pistas son de distintos productores, pero él lo produjo. Él lo mezcló, lo masterizó. Me ha apoyado en toda mi carrera. Ha invertido en mi carrera. Él me ha apoyado monetariamente en todo.

Él es un pilar fundamental para mí, porque desde que somos los dos papás me ha apoyado en todos los proyectos que se me han ocurrido. Ya sean proyectos musicales. Ya sea a través de las terapias… En todo lo que se me ocurra hacer, él está ahí diciéndome: ‘Dale, tú puedes’.

-Para ir finalizando esta entrevista, no puedo no preguntarte algo que es explícito. Tú eres urbana, pero las letras de tus canciones no son del común de lo urbano, por así decirlo, pues no hablas de drogas, delincuencia, entre otros. De hecho, ¿eso es lo que diferencia dentro del género urbano chileno?

-Ya, mira. Respondiendo a tu pregunta sobre qué es lo que me diferencia de la música urbana. Creo que lo que me diferencia dentro de esto es justamente que mi mensaje tiene relación con la terapia, la sanación. Con hacer cambios en la vida… Que sea un mantra. Eso, un mantra de sanación.

Yo he hecho cambios en mi vida, y las personas que me escuchan le hacen sentido y empiezan a repetir este mantra y hacer lo suyo también. Entonces, siento que eso es lo que me diferencia, que el mensaje repetitivo que está en mis canciones. Son mensajes de auto sanación; de encontrar el propio camino; de hacer lo que una le hace feliz y le hace sentido.

Eso siento que me hace diferente, porque quizás algunos mensajes de los otros artistas tienen relación más con sus propias vivencias y no necesariamente eso va a nutrir a otras personas (…) Y también cómo las palabras crean realidad. Siento que el que uno esté repitiendo alguna frase poderosa hace también que eso se vuelva una realidad en nuestras vidas, pues porque lo estamos diciendo con una intención; lo estamos diciendo con una energía; lo estamos diciendo con nuestras propias palabras y expresándola al mundo y repitiéndola una y otra vez. Entonces eso claramente se va a convertir en una realidad en nuestras vidas.

Ping-Pong con Aly Mayely

-¿Quién es tu mejor amigo o amiga del género urbano?

-Chystemc.

-¿Por qué Aly Mayely?

-Porque me llamo Alyson Mayely Torres González. Es mi primer y segundo nombre.

-¿Cuál es tu plato de comida favorito?

-Arroz con salteado de verduras.

-¿Cómo te ves en 10 años más?

-Expandiendo la medicina a través de la música, de las crioterapias, de las hierbas medicinales y conectando con lo esencial.

-¿Cuál es tu canción favorita pero fuera del género urbano?

-Tierra de Danit.

-¿Con qué artistas sueñas o te gustaría colaborar algún día?

-Danit.

-¿Quién es tu cantante favorito?

.Chystemc.

-¿Tienes algún hobby desconocido que no sepan tus fans?

-Amo sacar fotos/retratos.

-Si no fueras cantante, ¿te hubiese gustado estudiar alguna carrera u otro oficio?

-Matrona.

-¿Te gustan más los perros o los gatos?

-Perris.

-¿Con qué artista te gustaría colaborar?

-Con 22ruzz.

-¿Qué mensajes les dejarías a las personas que te escuchan?

-Que accionen para cumplir sus sueños. Que escriban sus sueños con puño y letra y planifiquen sus acciones para concretarlas. Todo es posible, si lo puedes soñar. Lo puedes lograr.

-¿Qué mensaje les dejarías a las personas que quieren iniciarse en el género urbano?

-Que se atrevan a experimentar, a transitar lo incómodo/difícil, la práctica hace al maestro. Hay que tener paciencia y disfrutar el viaje.

-¿Cómo te defines en tres palabras?

-Mujer, medicina, guía…Amor.

Canal de YouTube de Aly Mayely: https://www.youtube.com/@alymayely

Instagram de Aly Mayely: https://www.instagram.com/alymayely/

Link de Spotify del estreno de “Soltar”: https://open.spotify.com/intl-es/album/2WU4XRq8rns2hPlrqRgcW5

Link de Spotify de Aly Mayely: https://open.spotify.com/intl-es/artist/643AKLEv7jYJG7o14pwBaP