Concierto de cuerdas y piano en Teatro del Lago

Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.

27 de febrero – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

En una muestra en vivo del nacimiento de una nueva generación de músicos latinoamericanos de alto nivel, el Teatro del Lago presentará ALMA Conciertos: Cuerdas y Piano, un encuentro musical que reúne a los jóvenes intérpretes más destacados de la Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA), en una velada de música de cámara cargada de virtuosismo, sensibilidad y futuro.

El concierto marca el cierre de la primera edición de ALMA, un ambicioso proyecto formativo impulsado por el Teatro del Lago en alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en formación musical. Durante una intensa semana, los participantes de distintos países de América Latina, trabajaron en clases magistrales, ensayos y procesos de perfeccionamiento artístico que culminan ahora en este concierto abierto al público.

Sobre el escenario del Anfiteatro, el público podrá presenciar no solo interpretaciones de alto nivel, sino también el resultado de un proceso pedagógico de excelencia que busca proyectar desde el sur de Chile una nueva plataforma de formación musical para el continente.

“Para Teatro del Lago, esta alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, es un motivo de gran orgullo. ALMA refleja valores que compartimos profundamente: la excelencia, la formación artística de alto nivel y la proyección profesional de jóvenes músicos en América Latina. Que este encuentro tenga lugar en Frutillar reafirma nuestra convicción de que el Teatro del Lago puede ser un punto de conexión clave para el futuro musical del continente”, afirma João Aboim, director artístico de Teatro del Lago.

ALMA Conciertos: Cuerdas y Piano es también una invitación a vivir la música desde la cercanía, la emoción y el diálogo entre instrumentos, en un formato íntimo que permite apreciar cada matiz interpretativo. La presentación tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos y está recomendada para público desde los 6 años.

Esta iniciativa se enmarca con el compromiso de Teatro del Lago por consolidarse como un polo de creación, formación y circulación artística a nivel latinoamericano, fortaleciendo el acceso a experiencias culturales desde la Región de Los Lagos hacia el mundo.