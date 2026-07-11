Paraguay: impidieron abordar vuelo a esposa de Embajador de Chile en República Dominicana

La esposa del recientemente designado embajador chileno en República Dominicana, Germán Becker Alvear, identificada como Patricia Nieto Ibaceta, fue impedida ayer en el aeropuerto de Asunción de abordar un vuelo con destino a Santiago, en el marco de una denuncia por el secuestro de su nieta.

De acuerdo con lo informado por el diario ABC de Asunción, el hecho se produjo cuando Nieto se aprestaba a abordar el avión y la policía informó de ello al fiscal Aldo Cantero.

Al respecto, el comisario Hugo Blanco, dijo al diario Hoy que “si sale del país, ya va a ser difícil la investigación, entonces, como medida preventiva, tomó la decisión de evitar que viaje”. Tras ello distintas imágenes muestran cómo fue escoltada por varios policías hasta un vehículo, en el cual la llevaron ante Cantero.

Según la versión de ABC, este investiga la denuncia presentada por una mujer paraguaya, Diana Rojas, quien asevera que su hija, de dos años, fue retirada desde el jardín infantil por Nieto.

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Tras prestar declaraciones, Nieto fue puesta en libertad, luego de lo cual señaló que “Magnolia es una niña chilena, nunca ha sido paraguaya. Ella, su residencia habitual era en Chile”, aseverando que la madre de la niña tiene “una orden de restitución internacional. En Chile se ganó una sentencia por secuestro internacional”.

Asimismo, señaló que la madre de la menor estaba autorizada para llevar a la niña a pasar las fiestas de fin de año, desde el 21 de diciembre al 5 de enero, pero “desde esa fecha estuvo mucho tiempo escondida, gracias a (la) Policía de investigaciones de Chile, se pudo encontrar su paradero. Se ha estado en juicio todo este tiempo y se suponía que la sentencia definitiva tenía que haber salido entre el miércoles o jueves, y no salió y no va a salir. Y Diana ha dicho que aquí se demoran dos, tres, cuatro, cinco años, y que ella va a estar en juicio eternamente y que no va a restituir a su hija nunca, siendo que su hija está ilegalmente acá, está con una retención ilícita”.

También aseveró que tanto ella como su hijo han recibido amenazas: “o sea, de verdad, aquí es el mundo al revés. El delincuente se victimiza y la gente cree”.

Según agregó, “vine ahora a ver a mi nieta, porque sí lo dejaron ver, y a esperar la sentencia definitiva. Me tengo que ir porque yo tengo que hacer cosas, tengo muchos hijos, tengo familia”, afirmando también que “todo este show que se mandó la madre es porque ella no tiene ganas y no va a querer restituir a Magnolia nunca”.

Consultada por la ubicación de su hijo, quien se presume estaría con la pequeña, dijo que “no conozco el paradero, por eso yo estoy colaborando. Yo lo vi ayer por última vez, pero nosotros estábamos en la embajada de Chile. Mi nieta no ha estado desaparecida”.

La versión de Diana Rojas, sin embargo, es distinta. Según ella misma contó en el diario El Observador, la menor estaba con su padre y debía serle entregada el miércoles 9 de julio, pero afirma que “el progenitor sigue vulnerando todas las medidas y a las autoridades en este país e ignorando mis llamadas y mis mensajes, nunca más respondió él ni la familia”.

En el mismo medio, el fiscal Cantero confirmó que solicitó la detención del padre de la niña, Francisco Bustos Nieto, y que dicha instrucción fue también emitida a Interpol. El viernes en la noche Bustos fue ubicado con la niña en la ciudad Argentina de Resistencia.

Cabe indicar que Germán Becker, exconcejal y diputado de Temuco en cuatro ocasiones, fue embajador de Chile en Panamá, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Cabe indicar que si bien no existen registros públicos de un matrimonio entre Becker y Nieto, en Chile, en documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ella figura como su esposa.