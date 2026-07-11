Premio de consuelo: La Moneda busca destino diplomático para Trinidad Steinert

A dos meses del primer cambio de Gabinete del Presidente José Antonio Kast, la figura de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, continúa en la agenda luego de que un reciente dictamen de Contraloría resolvió que la exfiscal actuó fuera de sus atribuciones legales y debió abstenerse de pedir información reservada, tras solicitar antecedentes sobre funcionarios de la PDI vinculados a una investigación que ella había dirigido cuando era fiscal regional de Tarapacá. A ello se sumaron los cuestionamientos por la remoción de la prefecta general (r) Consuelo Peña.

De acuerdo información publicada por el diario La Tercera, en Palacio admiten que el caso Steinert continúa siendo un flanco abierto, sobre todo porque su incorporación al gabinete fue una apuesta personal del Presidente Kast, quien impulsó su llegada desde el Ministerio Público para encabezar la nueva cartera de Seguridad.

Ese factor explica, además, el compromiso que existiría en La Moneda para resguardar la estabilidad laboral de la exministra, quien dejó atrás más de dos décadas de carrera en el Ministerio Público para asumir el desafío político de integrar el gabinete.

En ese contexto, distintas alternativas han sido analizadas para reubicarla en algún cargo regional. De acuerdo con fuentes de Gobierno, una de las opciones evaluadas ha sido una agregaduría en Perú. Sin embargo, desde Cancillería habrían advertido reparos debido a consideraciones de seguridad.



Frente a ese escenario, el canciller Francisco Pérez Mackenna habría puesto sobre la mesa otras destinaciones, entre ellas Miami, posibilidad que la exfiscal habría descartado. Pese a ello, la búsqueda de un cargo diplomático continúa y, hasta ahora, la alternativa de una agregaduría en otro país -con Perú aún como una de las opciones que siguen en evaluación- permanece abierta.