Bukele, el rey desnudo

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¡Hola! Este sábado se celebra el Día del Periodista y debo agradecer todo lo que me ha dado este oficio, los lugares y personas que he conocido gracias a esta profesión, y obviamente la posibilidad de compartir este newsletter con ustedes una vez por semana.

Vamos a lo nuestro. Los Prisioneros es una banda que sin duda ha marcado a los chilenos. Es por eso que los invito a participar este sábado en el lanzamiento del libro “No necesitamos banderas: Los Prisioneros en Perú”. En la ocasión, el autor Alejandro Tapia se reunirá con Cecilia Aguayo y Marisol García para la presentación de su nuevo libro, en Providencia.

Además, para conmemorar el Día Nacional de la Paya, el próximo miércoles 22 de julio, a las 19:00 horas, la Sala Máster (Miguel Claro 509, Providencia) será escenario de “Peligrósicas para las másicas”, un encuentro que fusiona canto, paya y rap en una sola noche, reuniendo a algunas de las voces más potentes de la escena de la música y la poesía popular chilena.

A los amantes de las tablas les cuento que se viene una nueva edición del XXVIII Festival Internacional Lluvia de Teatro, que se realizará entre el 21 y el 26 de julio en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia. La programación reunirá cinco montajes de compañías nacionales, con propuestas que transitan entre la comedia, la ecología, la cultura local y el teatro familiar, incluyendo una función distendida para infancias neurodivergentes y una experiencia sensorial para todo público.

Y por las mismas fechas estará el festival Llueve Teatro en Providencia, que comenzará con el gran estreno en Chile de la obra argentina Modelo vivo muerto, de Bla Bla & Cía., ganadora de dos premios Martín Fierro 2025, como mejor obra de teatro off y mejor música original, en el Teatro Oriente, entre el 22 y el 25 de julio a las 20:30 horas.

Además, en esta edición: el historiador chileno que pone en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos en Argentina, la actriz creada con inteligencia artificial que protagonizará una película, y la célula sintética capaz de reproducirse sola.

Bonus track: la entrevista en Cita de Libros al escritor argentino Álvaro Abós por su libro Plaza Mágica sobre la emblemática plaza San Martín de Buenos Aires.

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BUKELE, EL REY DESNUDO

A principios de mes estuvo en nuestro país el periodista salvadoreño Óscar Martínez, que acaba de publicar con Anagrama su libro Bukele, el rey desnudo, que el autor presentó en Santiago.

El libro hace un descarnado retrato del actual presidente Nayib Bukele y expone la situación de un país donde, en sus palabras, el estado de derecho ha dejado de existir .

. Martínez debió autoexiliarse hace un año , debido a su labor como parte del sitio El Faro , que ha informado sobre pandillas, las cárceles, los presos políticos, el endeudamiento del país y especialmente, del pacto entre el mandatario y las pandillas.

, debido a su labor como parte del sitio , que ha informado sobre pandillas, las cárceles, los presos políticos, el endeudamiento del país y especialmente, del pacto entre el mandatario y las pandillas. Conversé con él y Martínez me comentó entre otros la necesidad de autocrítica que debe hacer el progresismo, y que ha permitido que outsiders de ultraderecha hayan llegado al poder en todo el mundo.

La entrevista completa sale próximamente en El Mostrador.

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PREMIO NACIONAL DE ARTE DE URUGUAY CON HIJOS DEL EXILIO

La artista uruguaya Francesca Casariego, que recibió el Premio Nacional de Artes Visuales 2024 en su país por una instalación y fue víctima de la Operación Cóndor en su infancia, está de visita en Chile. Este sábado se reunirá con el grupo Hijos del Exilio, en el marco del trabajo artístico de la ONG, que en su momento organizó una muestra de arpilleras en el GAM.

Casariego se encuentra en Santiago para participar en la Universidad Diego Portales en el IV Simposio LASA Cono Sur 2026 : Nuevos giros ideológicos, socioeconómicos y culturales–desafíos políticos y aproximaciones emancipatorias desde el Cono Sur, que comienza este lunes.

en el : Nuevos giros ideológicos, socioeconómicos y culturales–desafíos políticos y aproximaciones emancipatorias desde el Cono Sur, que comienza este lunes. “Encontrarse con otros siempre es una oportunidad para amplificar las voces. En este momento de tanta destrucción e incertidumbre, encontrarnos y crear con otros es lo que nos salva, lo que nos puede dar un poco de esperanzas “, me dijo la artista.

“, me dijo la artista. El encuentro también fue celebrado por Hijos del Exilio .

. “Estamos muy felices como organización de poder recibir a Francesca en Chile, poder compartir experiencias comunes que nos atraviesan, como hijas e hijos del exilio; estrechar lazos entre organizaciones hermanas que trabajamos temáticas similares en torno a la vulneración de los derechos humanos en las infancias, en contexto del terrorismo de Estado ocasionado por las dictaduras cívico militar del Cono Sur”, me comentó Carmen Muñoz, presidenta de la organización.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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HISTORIADOR CHILENO DESNUDA MITOS DE IZQUIERDA A DERECHA

Jorge Rojas Flores, académico de la Universidad Católica, fue destacado por el diario El País de España a raíz de un libro que acaba de publicar, La historia que no fue. Errores, confusiones y falsedades del pasado, donde desmiente mitos de izquierda y derecha por igual.

El libro contiene “historias que se creían archisabidas, pero que vistas de cerca no sostienen su veracidad”. Por ejemplo, sostiene que “ la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina no tiene asidero en la evidencia disponible “, y también desmiente que Carmen Hertz haya llamado por radio a tomarse la estatal cuprífera Codelco “por la fuerza y asesinar a quien se oponga”.

“, y también desmiente que Carmen Hertz haya llamado por radio a tomarse la estatal cuprífera Codelco “por la fuerza y asesinar a quien se oponga”. Del mismo modo, resta validez a la afirmación de que el legendario sindicalista Clotario Blest haya sido el orador encendido que llamó en 1952, en una asamblea multitudinaria, a la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), o la famosa frase “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible“, atribuida al político y banquero Eduardo Matte Pérez.

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PRIMER PROTAGÓNICO DE ACTRIZ IA

Finalmente, el terror de los actores de Hollywood se hizo realidad: por primera vez en la historia, una actriz creada mediante inteligencia artificial, Tilly Norwood, tendrá un papel protagónico en una película: Misaligned, informó EFE.

La productora londinense Particle 6 describió el proyecto como una comedia dramática que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial en el mundo de la IA, de acuerdo con el medio especializado Variety.

que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial en el mundo de la IA, de acuerdo con el medio especializado Variety. La cinta seguirá a Tilly, “ una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias vitales propias … solo con acceso a las de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza”, de acuerdo con la misma publicación.

… solo con acceso a las de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza”, de acuerdo con la misma publicación. El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado asegurando que “la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano” y oponiéndose a la “sustitución de intérpretes humanos por sintéticos”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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¿ABRIR EL MATRIMONIO?



Esta semana el crítico Juan Marín reseñó La invitación para El Mostrador, el tercer largometraje de Olivia Wilde.

La historia parte de una premisa sencilla: una pareja invita a cenar a sus vecinos , desencadenando una cena que progresivamente deja al descubierto resentimientos, frustraciones, deseos reprimidos y formas muy distintas de comprender la intimidad, la sexualidad y la vida en pareja. Lo que comienza como una reunión cordial termina convirtiéndose en un campo de batalla emocional, donde cada conversación indaga en las certezas de los personajes.

, desencadenando una cena que progresivamente deja al descubierto resentimientos, frustraciones, deseos reprimidos y formas muy distintas de comprender la intimidad, la sexualidad y la vida en pareja. Lo que comienza como una reunión cordial termina convirtiéndose en un campo de batalla emocional, donde cada conversación indaga en las certezas de los personajes. La película constituye una adaptación de la obra española Sentimental (2020) , de Cesc Gay, basada a su vez en la obra teatral Los vecinos de arriba, escrita por el propio director.

, de Cesc Gay, basada a su vez en la obra teatral Los vecinos de arriba, escrita por el propio director. “En mi opinión, la versión española sufría de un exceso de artificio: los conflictos se desarrollaban mediante situaciones demasiado forzadas, lo que impedía que el drama alcanzara verdadera intensidad emocional. La comedia tampoco terminaba de funcionar y sus personajes resultaban escasamente atractivos. Wilde corrige esas limitaciones al naturalizar las dinámicas entre los protagonistas, dotando de mayor verosimilitud tanto al humor como a los estallidos dramáticos. Es uno de esos casos poco frecuentes en que el remakesupera con claridad al material original”.

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CECILIA VICUÑA EN OSLO

Hasta el 9 de agosto de 2026 permanece abierta en el Kunstnernes Hus de Oslo Minga for the Sea, una nueva comisión de Cecilia Vicuña, concebida específicamente para las salas con lucernarios del centro noruego.

Se trata de la primera gran presentación de la autora en Escandinavia y en la región nórdica.

y en la región nórdica. El proyecto reúne voces de pueblos indígenas del sur y del norte , comunidades que se encuentran a la vanguardia de la defensa de los entornos marinos y costeros frente al extractivismo y la contaminación.

, comunidades que se encuentran a la vanguardia de la defensa de los entornos marinos y costeros frente al extractivismo y la contaminación. La muestra se articula en torno a dos grandes quipus horizontales —uno en cada una de las salas con lucernarios—, construidos a partir de lana virgen de origen local. En los Andes, la lana nativa ha sido empleada tradicionalmente para simbolizar el agua como vínculo e interdependencia entre todos los ecosistemas.

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PRIMERA CÉLULA SINTÉTICA

Fue una de las notas más leídas de los últimos días: un equipo de científicos en Estados Unidos desarrolló una célula sintética capaz de completar un ciclo vital: crecer, replicar su material genético, alimentarse y dividirse, un avance que podría abrir nuevas posibilidades en la medicina, la producción de materiales y la industria química, informó EFE.

El proyecto, denominado SpudCell, fue desarrollado por los profesores Kate Adamala y Aaron Engelhart y sus equipos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minesota , según informó la institución educativa.

, según informó la institución educativa. Los investigadores aseguraron que se trata de la primera célula sintética del mundo capaz de completar un ciclo vital , creada desde cero a partir de componentes químicos.

, creada desde cero a partir de componentes químicos. Según una investigadora, el experimento demuestra que “las funciones más básicas de la vida, como el crecimiento y la reproducción, no necesitan de una chispa misteriosa y mágica“.

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SATÉLITE CHILENO AL ESPACIO

Un nuevo hito para la ciencia aeroespacial chilena se concretó la madrugada del martes recién pasado. A las 03:10 horas (Chile), el nanosatélite SUCHAI-4, desarrollado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, fue lanzado exitosamente al espacio.

El dispositivo, un nanosatélite tipo CubeSat de 3 unidades (3U), despegó desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, Estados Unidos. SUCHAI viajó a bordo de la misión Transporter-17 de SpaceX , y fue gestionado por la empresa italiana D-Orbit. El satélite fue puesto en una órbita polar sincrónica al sol a unos 590 kilómetros de altitud.

, y fue gestionado por la empresa italiana D-Orbit. El satélite fue puesto en una órbita polar sincrónica al sol a unos 590 kilómetros de altitud. El profesor Marcos Díaz, académico de la FCFM e investigador principal del proyecto, detalló los próximos desafíos tras el exitoso despegue.

e investigador principal del proyecto, detalló los próximos desafíos tras el exitoso despegue. “El principal logro tecnológico de esta misión fue integrar diversos instrumentos en un espacio tan reducido, logrando que el satélite opere con un nivel de autonomía y precisión inéditos para nosotros. El SUCHAI-4 condensa al SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat, ofreciendo diversas oportunidades como plataforma de prueba. Ahora entramos en una etapa crucial: junto a radioaficionados de todo el mundo y estudiantes chilenos, estamos a la espera de captar las primeras señales que nos confirmen que el SUCHAI-4 está activo y listo para comenzar a ser comandado”.

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ESCRITOR ÁLVARO ABÓS Y EL RESCATE DE LA MEMORIA URBANA



La Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, es la protagonista de Plaza Mágica (Editorial AH Adriana Hidalgo, 2026), el libro en el que Álvaro Abós reconstruye la historia de este emblemático espacio urbano de la capital argentina a partir de una extensa investigación en archivos, publicaciones poco conocidas y testimonios de distintas personas.

En conversación con Álvaro Mera, de Cita de Libros de El Mostrador , el escritor explica que su interés por la plaza nació de un vínculo personal, pues fue su lugar de juegos durante la infancia y años después, recién casado, volvió a vivir frente a ella, desde un departamento con balcón y vista al edificio Kavanagh. Esa experiencia lo impulsó a escribir una biografía del lugar, recuperando las historias de quienes la habitaron y frecuentaron.

, el escritor explica que su interés por la plaza nació de un vínculo personal, pues fue su lugar de juegos durante la infancia y años después, recién casado, volvió a vivir frente a ella, desde un departamento con balcón y vista al edificio Kavanagh. Esa experiencia lo impulsó a escribir una biografía del lugar, recuperando las historias de quienes la habitaron y frecuentaron. Para el autor, la Plaza San Martín es “un teatro humano muy diverso” y un lugar con un pasado poco conocido, donde confluyen la memoria de la ciudad y las historias individuales. En ese sentido, sostiene que la literatura cumple un papel fundamental en el rescate de esa memoria urbana , en una ciudad que define como “un caleidoscopio, en cambio permanente”.

, en una ciudad que define como “un caleidoscopio, en cambio permanente”. Durante la conversación también recordó su paso por Chile como periodista, gracias a lo cual conoció a escritores como Enrique Lafourcade, Volodia Teitelboim, Ramón Díaz Eterovic y Carlos Droguett.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA “APARESER” EN COPIAPÓ

Es un proyecto que relaciona y explora la unión entre el cuerpo, el territorio y el paisaje de Atacama, iniciativa artística liderada por la creadora y bailarina Daniela Palma Villalobos. Está en el Centro Cultural Ser Humano (Chacabuco 671).

Propone una mirada crítica y poética sobre los paisajes de la Región de Atacama a través de la danza y la fotografía que invita a reflexionar y dialogar sobre las transformaciones provocadas por la intervención humana, el territorio como experiencia, atendiendo a las huellas del tiempo, la geología y la actividad humana.

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FESTIVAL DE MATEMÁTICAS EN VALPARAÍSO

Se trata de una experiencia realizada en conjunto por las universidades de Valparaíso, Técnica Federico Santa María y Católica de Valparaíso.

Se desarrollará este sábado 11 de julio, entre 10:00 y 13:30 horas, y contará con charlas, talleres y exposiciones.

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TEMPORALES TEATRALES EN PUERTO MONTT

Entre el 3 y el 29 de julio, los XXXVII Temporales Internacionales de Teatro convertirán a la zona en el principal encuentro de artes escénicas del sur de Chile.

La versión 2026 del evento contará con una ambiciosa cartelera que reúne a 28 compañías de trayectoria regional, nacional e internacional, provenientes de distintas comunas del país y de Argentina.

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Y ahora, me despido hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!