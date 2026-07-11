PPD respalda a su bancada y confirma que recurrirá al TC

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retirara la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, tras el quiebre del acuerdo con los senadores del PPD Pedro Araya y Loreto Carvajal, así como con el diputado Ricardo Celis, fracasaron los intentos del Ejecutivo por mantener a flote las conversaciones con la oposición.

En efecto, mediante una declaración pública firmada por el presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto, la colectividad valoró la decisión de los parlamentarios de la bancada de bajarse del acuerdo.

“Rechazamos categóricamente el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien no solo ha intentado vulnerar nuestra institucionalidad, sino que además ha actuado de mala fe, demostrando una vez más el motivo de su alto rechazo y desconfianza ciudadana”, dice el comunicado.

Asimismo, desde el PPD reafirmaron su posición de rechazo frente a la “megarreforma tributaria” y afirmaron que los votos del partido no estarán al servicio de una “fórmula que es fiscalmente irresponsable”. Por ello, afirmaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar tanto sus “aspectos tributarios como en los medioambientales”.

En ese sentido, el timonel del PPD reiteró la decisión de llevar la ley miscelánea al TC, en conjunto con el resto de la oposición.

“Los senadores llevaron adelante un legítimo ejercicio de diálogo, el gobierno traicionó la confianza y su propio compromiso, y ha demostrado una vez más que no es confiable a la hora de buscar acuerdos”, agregó.

Finalmente, Soto emplazó al Gobierno a entregar explicaciones por no respetar los términos del acuerdo. “Lo lamentamos y lo llamamos a dar explicaciones por lo que acá ha ocurrido”, concluyó.