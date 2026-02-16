Sin cortes ni censura: el montaje original de “Kill Bill” de Quentin Tarantino se estrena en cines

El montaje original de “Kill Bill” de Quentin Tarantino será estrenado el próximo jueves en Chile.

Durante dos décadas, “Kill Bill” existió dividida. Lo que Quentin Tarantino concibió como una sola epopeya de venganza fue dividida en dos volúmenes por decisiones de estudio.

Varias escenas fueron cortadas. Por ejemplo, la masacre del club de Tokio pasó a blanco y negro para evitar una clasificación restrictiva. La historia quedó fragmentada.

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair” es la película que Tarantino siempre quiso mostrar: 4 horas y 35 minutos de metraje continuo, con un intermedio de 15 minutos entre actos, exactamente como las épicas de otra era.

“No es una edición de fan. No es material extra pegado al final. Es el corte que el director presentó en Cannes en 2006 y que desde entonces solo había tenido proyecciones especiales contadas con los dedos”, señalan desde la exhibición.

En esta versión, la escena de la Casa de las Hojas Azules —donde La Novia enfrenta a los Crazy 88— aparece completamente en color, sin el cambio a blanco y negro que la versión estadounidense usó para esquivar la censura.

También está una secuencia de anime inédita de 7 minutos y medio muestra a O-Ren Ishii a los 13 años intentando asesinar a Pretty Riki en un ascensor. “El flujo narrativo elimina redundancias: sin recapitulaciones, sin el “Vol. 2″ interrumpiendo la historia”.

En la cinta, Uma Thurman es Beatrix Kiddo, La Novia, en el papel que definió una generación de heroínas de acción. David Carradine es Bill, el villano más carismático del cine de Tarantino. El elenco incluye a Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah y Michael Madsen como el Escuadrón de Víboras Letales.

“Para quienes vieron “Kill Bill” en su estreno original, esta es la oportunidad de experimentar la historia como nunca antes. Para quienes la descubrieron en streaming o DVD, este es el momento de verla en pantalla grande por primera vez. Y para todos, es un recordatorio de por qué Tarantino sigue siendo uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo”.

FICHA TÉCNICA

Título original: “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Título local: Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Director: Quentin Tarantino

Guión: Quentin Tarantino, Uma Thurman

Reparto: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, Michael Madsen, Gordon Liu, Michael Parks

Género: Acción / Crimen / Thriller

Duración: 4 horas 35 minutos (275 min) + intermedio

País de origen: Estados Unidos

Estreno: 19 febrero — Funciones limitadas

Hashtags oficiales: #KillBill2026 #TheWholeBloodyAffair #LaNoviaRegresa #TarantinoEnCine

Distribuye: BF Distribution