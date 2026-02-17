Creación musical contemporánea de Chiloé inicia gira internacional

En la sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana, se estrenó recientemente el trabajo “El Secreto de los Pájaros”, un proyecto de creación multimedial que transforma el archipiélago de Chiloé en un territorio de tránsito entre lo visible y lo invisible.

Las próximas presentaciones se realizarán en Bolivia el martes 24 de febrero en el Conservatorio Plurinacional de Música de la Paz, hasta el 26 del mismo mes con talleres de flauta y la presentación del Concierto “El secreto de los Pájaros” + Orquesta de Cuerdas + Orquesta de Flautas en el Teatro del Museo de Etnografía de la Paz, para luego continuar con presentaciones en Colombia, Perú y Chile.

Concebida en la ciudad de Ancud por el flautista, pedagogo, investigador y gestor cultural Alejandro Lavanderos, la obra propone una experiencia sensorial donde música contemporánea, medios electroacústicos e imagen dialogan con el patrimonio simbólico, biológico y ancestral del sur de América.

Flautista, pedagogo, investigador y gestor cultural, Alejandro Lavanderos es una figura referente de la música contemporánea latinoamericana. Fundador del Ensamble Antara e impulsor de iniciativas como Música Hoy y Sonidos de América, su trabajo se caracteriza por el cruce entre tradición, pensamiento crítico y creación interdisciplinaria.

Radicado en Ancud, ha orientado su obra reciente hacia procesos de creación situados en Chiloé, donde la flauta se convierte en instrumento ritual y mediador simbólico. “El Secreto de los Pájaros” sintetiza esta búsqueda, proponiendo una obra multimedial que enlaza territorio, memoria y experimentación sonora.

Presentado por la Agrupación Cultural Codarte Chiloé y financiado por el Fondo Comunidad Cultura Regional 2025 del Gobierno Regional de Los Lagos, el proyecto articula un concierto multimedial para un multiflautista, un programa sinfónico con estrenos absolutos, clases magistrales dedicadas al repertorio contemporáneo chileno para flauta y una conferencia especializada sobre patrimonio cultural chilote.

Esta propuesta se despliega desde Ancud —ciudad que se consolida como un laboratorio creativo de proyección continental— y se proyecta internacionalmente a través de una red de destacadas instituciones musicales de América Latina.

“El Secreto de los Pájaros” se realizará en colaboración con el Conservatorio Nacional de República Dominicana; el Conservatorio Plurinacional de Música de La Paz, Bolivia; la Universidad Nacional de la Música de Lima, Perú; la Red de Músicas de Medellín, Colombia; el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Casa de la Cultura de Ancud, consolidando un circuito artístico y académico que vincula creación contemporánea, formación especializada y circulación internacional.

Las obras que conforman el proyecto han sido creadas especialmente por destacados compositores de Chile, Cuba, Argentina y Australia: Andrián Pertout, Kabor Alba, Rodrigo Cádiz, Cristian Galarce, Yalil Guerra y Julieta Szewach junto al audiovisualista chileno residente en Estados Unidos Andrés Tapia-Urzúa.

El núcleo de la propuesta es un monodrama para un multiflautista, electrónica e imagen, desarrollado junto al compositor y audiovisualista chileno Cristian Galarce, que sitúa al intérprete en un rol ritual: instrumento, narrador y mediador entre tiempos y mundos.

El pájaro emerge como símbolo transversal de la obra. Mensajero, guardián del territorio y figura de tránsito entre la vida y la muerte, el ave encarna secretos, presagios y saberes ancestrales presentes en las cosmovisiones Mapuche, Williche, Chono, Kawésqar y Selk’nam. Desde la garza luminosa que abre caminos nocturnos hasta la Bauda, el mítico pájaro sepulturero, el sonido se vuelve relato y la imagen, presagio. Esta mirada dialoga con la noción de lo real maravilloso de Alejo Carpentier, donde lo mitológico y lo cotidiano conviven de forma natural en el paisaje humano.

El proyecto se nutre además de la obra del fotógrafo ancuditano Rodrigo Muñoz Carreño y del investigador Alejandro Paredes, cuyas miradas visual y antropológica aportan profundidad al imaginario sonoro-visual que sustenta la creación.

Con una trayectoria que lo posiciona como referente continental, Alejandro Lavanderos vuelve a tensionar los límites entre tradición y vanguardia, proponiendo un lenguaje artístico propio que resignifica la flauta contemporánea desde el sur del mundo. “El Secreto de los Pájaros” no es solo un concierto: es un acontecimiento artístico que revela la potencia simbólica de Chiloé y promete dejar una huella profunda en cada territorio donde se presente.

EQUIPO ARTÍSTICO

Concepción artística: Alejandro Lavanderos

Música, electrónica e imagen Rodrigo Cádiz, Cristian Galarce, Kabor Alba, Yalil Guerra, Andrián Pertout, Julieta Swebach y Andrés Tapia-Urzúa

Flautas: Alejandro Lavanderos

Diseño de medios audiovisuales : Cristian Galarce

Recitante en off: Ricardo Tamayo

Diseño gráfico: Alexandra Sabal

Fotografía : Paola Moraga

ACTIVIDADES

1. Concierto multimedial “El Secreto de los Pájaros” para un multiflautista, electrónica e imagen.

Incluye el estreno de las obras:

Heraldos Celestiales (A. Pertout), La voz del silencio (R. Cádiz), Bauda, el pájaro sepulturero (K. Alba), El Picotazo (Y. Guerra), El pájaro de la muerte también cantó (J. Swebach) y Los pájaros desaparecidos (C. Galarce).

2. Concierto para flauta y orquesta

Estreno de UNIZM y Los Pájaros Desaparecidos II para flauta solista y orquesta, de Kabor Alba y Cristian Galarce.

3. Conferencia

“Chiloé: patrimonio cultural y creación musical situada”

Presentación teórica y metodológica del proceso creativo, abordando territorio, identidad, memoria y prácticas decoloniales.

4. Clases Magistrales

“Repertorio chileno contemporáneo para flauta”

Exploración de técnicas extendidas, medios electrónicos y reflexión interpretativa latinoamericana.

Obras de Cristian Galarce, René Silva, Cristian López y Marcelo Espíndola