Chile destaca en los XIII Premios PLATINO XCARET

Con 8 candidaturas, el largometraje La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) es la película chilena que parte con más opciones en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET. Esta cinta se ve superada en número de candidaturas por la serie Baby Bandito II, con 12 de estas.

Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET.

Estas aspirarán a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del próximo 9 de mayo de 2026 y tendrá como lugar de celebración el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya.

Candidaturas chilenas

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Chile aspira a la nominación final con la producción La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes). Mientras que Baby Bandito II y Sin frenos son las candidatas a Mejor Miniserie o Teleserie.

Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco) y Tomás Alzamora (Denominación de origen) compiten por el galardón a Mejor Dirección

Paula Dinamarca (La misteriosa mirada del flamenco) es candidata en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Igualmente, aspira a la nominación final a Mejor Interpretación Masculina, Matías Catalán (La misteriosa mirada del flamenco). La actriz que figura en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto es Marcela Salinas (Kaye), y el actor que se postula a Mejor Interpretación Masculina de Reparto es Pedro Muñoz (La misteriosa mirada del flamenco).

En la categoría Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie aparecen como candidatas Amparo Noguera (Baby Bandito II) y Javiera Contador (Sin frenos), mientras que Felipe Londoño (Sin frenos) y Nicolás Contreras (Baby Bandito II) están presentes en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Las actrices que optan a la nominación a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie son Luz Valdivieso (Sin frenos) y Mariana Loyola (Baby Bandito II). Hacen los propio a la categoría Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie los actores chilenos Marcelo Alonso (Baby Bandito II) y Rodrigo Bastidas (Sin frenos).

Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco) es el candidato a la nominación de Mejor Guion. Pablo Ilabaca (31 Minutos Calurosa Navidad) se postula a Mejor Música Original, mientras que Ángela Acuña (Sin frenos), y Miguel Miranda y José Miguel Tobar (Baby Bandito II) compiten por el PLATINO a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

La cinta candidata a Mejor Película Documental es Al sur del invierno está la nieve (Sebastián Vidal), mientras que Denominación de origen (Tomás Alzamora) hace lo propio en la categoría de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) es candidata a Mejor Ópera Prima, mientras que Denominación de origen (Tomás Alzamora) se postula al premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas, los candidatos son Bernardita Baeza (La misteriosa mirada del flamenco) a Mejor Dirección de Arte; Benjamín Echazarreta (La ola) a Mejor Dirección de Fotografía; Valeria Hernández, Nicolás Venegas y Tomás Alzamora (Denominación de origen) a Mejor Dirección de Montaje; Santiago Svirsky y VFX Boat (Oro amargo) a Mejores Efectos Especiales; Muriel Parra (La ola) a Mejor Diseño de Vestuario, y Carolina Fernández (La ola) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En esta misma línea, son también candidatos Jorge Zambrano (Baby Bandito II) y Sebastián Muñoz (Sin frenos) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Felipe Alba, Mauricio Veloso y M.I Littin Menz (Baby Bandito II), y Manuel García (Sin frenos) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Anabela Lattanzio y Josefina Llobet (50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa) y Santiago Parysow (Baby Bandito II) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Miguel Hormazábal (Baby Bandito II) y Roberto Espinoza (Sin frenos) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Muriel Parra (Sin frenos) y Pilar Calderón y Francisca Román (Baby Bandito II) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; y Michelle Cervera (Baby Bandito II) y Pamela Pollak (Sin frenos) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

Otros premios

Durante la gala también se concederá el Premio PLATINO de Honor que, en otras ediciones, ha recaído sobre personalidades destacadas del audiovisual iberoamericano, como han sido Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga. Igualmente, y como en cada edición, se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

La XIII edición de los Premios PLATINO, que se celebrará el 9 de mayo en XCARET, en la Riviera Maya, entra ya en su recta final de preparación coordinando todos los detalles de la Gala, que volverá a reunir a lo mejor del audiovisual iberoamericano. Esta celebración cuenta con el decidido respaldo del Gobierno de Quintana Roo y de México, cuyo apoyo y compromiso con la cultura hacen posible la realización de este encuentro internacional y lo convierte en un enclave estratégico para la proyección global del talento iberoamericano.

Al anuncio de la selección de veinte obras o profesionales por categoría lo sucederá, próximamente, los finalistas que competirán en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya, por alzarse con el galardón.