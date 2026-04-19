Nueva voltereta del Gobierno: tras críticas, ahora el subsidio eléctrico se mantendrá vigente

Un nuevo ajuste en el relato del Gobierno marcó la discusión sobre el subsidio eléctrico. Luego de que la ministra de Energía, Ximena Rincón, señalara que el beneficio “termina ahora”, el Ejecutivo salió a corregir y asegurar que la ayuda estatal se mantendrá vigente.

La aclaración vino desde el propio Ministerio de Energía, que en un comunicado oficial descartó el fin del subsidio y afirmó que este seguirá operando conforme a la ley aprobada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“(El Ministerio) reitera que el subsidio eléctrico no ha sido eliminado y continúa vigente”, señalaron desde la cartera, intentando descomprimir la polémica generada tras los dichos de la ministra.

El punto de tensión se originó días antes, cuando Rincón sostuvo que el subsidio “se termina de pagar ahora” y que la discusión estaba centrada en resolver la deuda con las distribuidoras, sin considerar la continuidad del beneficio.

Sin embargo, el propio ministerio confirmó que la quinta convocatoria del subsidio —correspondiente al segundo semestre de 2026— ya está programada entre el 26 de mayo y el 5 de junio, con resultados previstos antes de la segunda semana de agosto y aplicación desde septiembre.

El beneficio está dirigido a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Según detalló la cartera, quienes ya lo reciben y mantengan sus condiciones tendrán postulación automática y preferente, mientras que nuevos postulantes dependerán de la disponibilidad presupuestaria.

En paralelo, el Gobierno intentó contextualizar la medida en el proceso de normalización de tarifas eléctricas, tras el congelamiento aplicado entre 2019 y 2023. Según Energía, ese período generó una deuda cercana a $831.982 millones en el sistema de distribución.

En ese escenario, el descongelamiento tarifario busca recuperar gradualmente esos montos, aunque sin generar nuevas alzas abruptas en las cuentas de la luz. De hecho, el cobro asociado a esa deuda —que inicialmente se aplicaría en abril— fue postergado para julio, evitando coincidir con el alza de combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente.