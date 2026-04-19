Gobierno comienza a defender Ley Miscelánea y descarta división de temas: “Está todo entrelazado”

El Gobierno salió a cerrar filas en torno a su Ley Miscelánea, rechazando de plano las presiones para dividir el proyecto y defendiendo que la propuesta debe tramitarse como un solo bloque. La señal no es menor: en medio de críticas transversales por la mezcla de materias, el Ejecutivo optó por endurecer su postura y blindar el corazón de la iniciativa.

Desde La Moneda, el mensaje es claro: no habrá separación entre reconstrucción, impuestos y reactivación. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, insistió, en conversación con Mesa Central de Canal 13 en que la lógica del proyecto es precisamente su integralidad, pese a los cuestionamientos políticos y técnicos que han marcado el debate.

“¿Qué vamos a dividir? si la gran parte del proyecto son materias tributarias (…) la reconstrucción es algo tributario, son normas que nos permitan recaudar los 450 millones de dólares para asegurar el financiamiento de la reconstrucción“, afirmó el secretario de Estado.

En esa línea, reforzó que la iniciativa debe entenderse como un todo: “Estoy seguro que, cuando se conozca el proyecto completo se va a comprender mucho mejor que esto es una integridad y que esto está todo entrelazado (…) el proyecto es una integridad y a nosotros nos gustaría mucho que sea tratado como tal”.

El proyecto —que contempla más de 40 medidas— ingresará al Congreso a más tardar esta semana, en un escenario donde el Gobierno reconoce que no existe un respaldo cerrado, pero tampoco un rechazo total. En ese contexto, el Ejecutivo apuesta a abrir espacio de negociación durante la tramitación legislativa.

Desde el comité político, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también salió a defender la iniciativa, poniendo el foco en su financiamiento. Aseguró en entrevista con Estado Nacional de TVN que el plan se sostiene en una combinación de ajuste fiscal, crecimiento económico y contención del gasto, con un recorte proyectado de US$3.000 millones.

“Aquí tenemos una estructura que es seria, que es responsable, y queremos romper la tendencia”, sostuvo, apuntando a revertir el deterioro del crecimiento en los últimos años.

El titular de Interior defendió además uno de los puntos más controvertidos: la rebaja del impuesto corporativo. Según explicó, la medida busca hacer más competitiva la economía chilena frente a otros países y atraer inversión.

“Si queremos mover inversión y traerla hacia Chile, tenemos que ser competitivos”, señaló, descartando que se trate de un beneficio focalizado en los sectores de mayores ingresos.

En paralelo, el Gobierno también busca instalar un argumento de fondo: que la reactivación económica es condición necesaria para financiar la reconstrucción y reducir el déficit. Bajo esa lógica, separar los temas —como pide parte de la oposición— no solo debilitaría el proyecto, sino que rompería su coherencia interna.

Pese a la defensa cerrada del Ejecutivo, el escenario legislativo sigue abierto. Mientras algunos sectores opositores ya anticipan cuestionamientos constitucionales, en La Moneda confían en que el detalle del proyecto logre moderar las resistencias y abrir espacios de acuerdo en el Congreso.