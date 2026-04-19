Traspié en gratuidad: ministro Alvarado descarta tesis de “dos almas” dentro del Gobierno de Kast

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a desdramatizar las tensiones generadas en el Ejecutivo por la polémica en torno a la gratuidad universitaria, descartando que exista una división interna en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Las declaraciones se dan luego de una semana marcada por contradicciones públicas entre autoridades, particularmente entre el propio Alvarado, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de la eventual limitación de la gratuidad en educación superior.

Frente a ello, Alvarado negó la existencia de “dos almas” al interior del Ejecutivo, tesis instalada desde la oposición. “Las decisiones las tomamos de manera colectiva (…) nadie le impone a otro su criterio”, aseguró, enfatizando que se trata de definiciones “consensuadas”.

El ministro reconoció que pueden producirse errores comunicacionales, pero los relativizó. “A veces nadie está libre de comunicar algo de una manera que genere algún tipo de confusión”, señaló, descartando que se trate de diferencias de fondo.

En esa línea, defendió la unidad del gabinete. “El Gobierno es uno solo que tiene un objetivo común (…) que este país avance, crezca y se desarrolle”, afirmó, calificando como “caricaturas” las interpretaciones sobre eventuales quiebres internos.

Asimismo, apuntó a que este tipo de lecturas responden a estrategias políticas. “La oposición trata de buscar eventuales diferencias para generar un problema donde no existe”, sostuvo.

Consultado por el manejo comunicacional del Ejecutivo, el titular de Interior reconoció que existen distintos estilos entre ministros, pero insistió en que el foco está en los objetivos de fondo. “Todos estamos sujetos al escrutinio público (…) algunas veces nos entenderán mejor, otras veces nos malinterpretarán”, indicó.

Alvarado también abordó la posibilidad de un ajuste ministerial, descartando cambios en el corto plazo. “Estamos bastante lejos de aquello”, afirmó, agregando que lo relevante es mantener el trabajo en torno a metas comunes.

Finalmente, el ministro desdramatizó los episodios recientes, señalando que forman parte de la dinámica propia de la gestión. “Si ha existido alguna dificultad, algún error, se pueden corregir y seguiremos avanzando”, concluyó.