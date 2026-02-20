“Matapanki” obtiene Mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín

El largometraje de egreso de Cine UDD 2023, Matapanki, dirigido por Diego “Mapache” Fuentes, recibió la Mención especial del jurado internacional en la categoría Generation 14+ del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), donde fue destacado por “desafiar (con su propuesta) todas las limitaciones a través de su energía punk, dirección lúdica y bella rotoscopia”.

“La mención significa un montón para la película, es surreal que haya llegado tan lejos. Creemos que le hará muy bien a la distribución nacional e internacional de Matapanki y estamos felices porque es un reconocimiento no solo importante para este proyecto, sino que también para el cine nacional”, comentó el director sobre el reconocimiento.

En enero, el cineasta UDD fue notificado de que su ópera prima había sido nominada en la categoría Generation 14+ del Berlinale, dedicada a obras que exploran el universo juvenil desde miradas honestas, arriesgadas y contemporáneas. Es así como la película compitió junto a otras 40 producciones de 30 países, diferenciándose por su identidad punk, humor negro y el cruce visual con el animé y el cine de superhéroes.

Misma esencia por la cual la revista estadounidense Variety destacó a Matapanki y que lo llevó a ganar múltiples reconocimientos, entre ellos Mejor Película Chilena y Mejor Largometraje Juvenil en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde vivió su estreno mundial.

Cabe destacar que el Festival Internacional de Cine de Berlín es considerado la segunda competencia cinematográfica más prestigiosa del mundo, solo superada por el Festival de Cannes.

Matapanki, que se estrenará en salas nacionales el 26 de marzo, cuenta la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura que pasa sus días entre el alcohol, las fiestas y el cuidado de su abuela enferma. La trama da un giro cuando prueba una misteriosa mezcla alcohólica y descubre que tiene superpoderes que se activan cada vez que bebe, convirtiéndolo en una especie de superhéroe. Así, lo que comienza como un delirio personal escala rápidamente cuando Ricardo comete un error que involucra directamente al poder político, desatando un conflicto de alcance mundial.