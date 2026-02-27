Mori Parque Arauco refuerza su apuesta por la comedia contemporánea en marzo

Durante marzo, Teatro Mori Parque Arauco consolida su perfil como espacio dedicado a la comedia de gran convocatoria. Su programación explora las complejidades de los vínculos afectivos y las tensiones de la vida adulta a través del humor. Con más de 47 mil espectadores en 252 funciones durante 2025, la sala se ha posicionado como un punto de encuentro para propuestas que articulan entretenimiento, reflexión y mirada crítica sobre la experiencia contemporánea.

La cartelera reúne dos títulos que dialogan entre sí desde perspectivas complementarias. Por una parte, “Divorciados 2.0” marca el regreso de los personajes del fenómeno teatral Divorciados (2012). Años después, los antiguos amigos se reencuentran enfrentados a las consecuencias de sus decisiones sentimentales, paternales y laborales, cuando un enredo judicial los obliga a colaborar nuevamente.

Entre estrategias absurdas y complicidades persistentes, la obra observa la dificultad de reinventarse en la madurez y el desajuste entre identidades masculinas tradicionales y cambios culturales recientes. El montaje —escrito y dirigido por Rodrigo Muñoz— reúne a Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz. Se presentará de jueves a domingo a las 20:00 horas, entre el 1 y el 21 de marzo.

En un registro complementario, “La secreta sexualidad de los hombres”, basada en el libro homónimo de Marco Antonio de la Parra, propone una sátira coral sobre los imaginarios y contradicciones del mundo masculino contemporáneo. A través de confesiones, fantasías y torpezas emocionales, la obra desarma estereotipos sobre el deseo, la fidelidad y la vulnerabilidad afectiva.

Con humor directo y cercano, la puesta en escena transita entre la sátira y la ternura, generando complicidad con el público y abriendo un espacio de reconocimiento sobre masculinidades en transformación. Dirigido por Rodrigo Muñoz y con dramaturgia de De la Parra, el montaje es interpretado por Muñoz junto a Renato Munster, Andrés Pozo, Eduardo Cristi y Hans Horta. Tendrá funciones los viernes y sábados a las 22:15 horas, del 6 al 21 de marzo.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar www.teatromori.com. Las funciones contemplan descuentos para clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

DIVORCIADOS 2.0

Fecha: Del 1 al 21 de marzo

Horario: De jueves a domingo, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Autor y director: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz | Producción: Lautaro Lobo.

LA SEXUALIDAD SECRETA DE LOS HOMBRES

Fecha: Del 6 al 21 de marzo

Horario: Viernes y sábado, a las 22.15 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +16 años

Entradas: Ticketmaster o en boleterías

Ficha artística: Dramaturgia: Marco Antonio de la Parra | Dirección: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Renato Munster, Andrés Pozo, Eduardo Cristi y Hans Horta | Técnicos: Eduardo Cristi y Hans Horta | Producción: Renato Munster.