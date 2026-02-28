La argentina ‘Belén’ gana el Goya a la mejor película iberoamericana

La película argentina ‘Belén’, de Dolores Fonzi, se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra esta noche en Barcelona.

‘Belén’ tenía como contrincantes a ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil), y ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Fonzi, al recoger el premio, alertó a España sobre el auge de la ultraderecha.

La actriz y directora aseguró que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en “una película de terror” y, como ejemplo de ello, citó el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

“Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua”, agregó la cineasta argentina.

Basada en el libro ‘Somos Belén’, de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.

Un proyecto que para Fonzi , según dijo den una entrevista previa con EFE, era “muy familiar”, no solo por su apoyo al caso de Belén, si no porque siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la Ley del Aborto, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina.

La película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país porque la ley del aborto, que finalmente se aprobó en 2020, está amenazada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, resaltó la actriz y directora.

Otros premios

En la gran gala anual del cine español, ‘Los Domingos’, de la española Alauda Ruiz de Azúa, se llevó los principales galardones, entre ellos el de mejor dirección y mejor película.

‘Sirat’, de Oliver Laxe, fue sin embargo la cinta que obtuvo más premios, 6 en total, mientras que el noruego Joachim Trier se hizo con el galardón a la mejor película europea por ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimenal’), que lleva una trayectoria ascendente en el camino hacia los Óscar.

La cinta noruega ‘Sentimental Value’ cumplió los pronósticos y se hizo con el Premio Goya a mejor película europea.

Competía por el galardón con ‘On Falling’, de Laura Carreira (Portugal); ‘Cónclave’, de Edward Berger (Reino Unido); ‘It Was Just an Accident’, de Jafar Panahi (Francia) y ‘The Girl with the Needle’, de Magnus von Horn (Dinamarca).

La historia de relaciones familiares protagonizada por Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas y Elle Fanning, ganó el Goya, que se une a los numerosos premios ya recibidos por el filme de Trier.

Ahora le espera el camino a los Óscar, donde opta a nueve estatuillas, entre ellas la de mejor película internacional, donde se enfrentará a la española ‘Sirat’ y a la brasileña ‘O Agente secreto’.

‘Los domingos’, la mejor película del cine español este año

‘Los domingos’ se llevó los premios más importantes de esta edición de los Goya, cinco en total, uno menos que ‘Sirat’, que ganó seis de carácter técnico.

El filme de Alauda Ruiz de Azúa se llevó el de mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actriz (Patricia López Arnaiz) y mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu).

La película cuenta la vida de una joven que debe decidir que carrera universitaria estudiará, sin embargo, la chica manifiesta su intención de hacerse monja de clausura, lo que provoca un conflicto en el seno de la familia.

Ruiz de Azúa es la cuarta mujer que se lleva el premio a mejor dirección, que ya consiguieron Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet -en dos ocasiones-.

La directora es además la primera mujer que suma el premio recibido este domingo al de mejor dirección novel, que logró en 2023 por ‘Cinco lobitos’.

Por su parte, ‘Sirat’ se alzó con los de música, dirección de Producción, Montaje, Sonido, dirección de Fotografía y dirección de Arte.

Y el premio a mejor actor protagonista fue para el veterano José Ramón Soroiz, por su papel de homosexual que tiene que volver a ocultar su orientación sexual en ‘Maspalomas’.

Este es el listado completo de los ganadores en las 28 categorías a concurso:

MEJOR PELÍCULA:

‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa.

MEJOR DIRECCIÓN:

Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Jose Ramon Soroiz, por ‘Maspalomas’.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Patricia López Arnaiz, por ‘Los domingos’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Álvaro Cervantes, por ‘Sorda’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Nagore Aranburu, por ‘Los domingos’.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

Eva Libertad, por ‘Sorda’.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’.

MEJOR GUION ADAPTADO:

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por ‘La cena’.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Kangding Ray, por ‘Sirat’.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

‘Flores para Antonio’, de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por ‘Flores para Antonio’.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

‘Decorado’, de Alberto Vázquez.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

‘Tardes de soledad’, de Albert Serra.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

‘Sentimental Value’, de Joachim Trier (Noruega).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre, por ‘Ciudad sin sueño’.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

Miriam Garlo, por ‘Sorda’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

Oriol Maymó, por ‘Sirat’.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Mauro Herce, por ‘Sirat’.

MEJOR MONTAJE:

Cristóbal Fernández, por ‘Sirat’.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Laia Ateca Font, por ‘Sirat’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

Helena Sanchís, por ‘La cena’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por ‘El cautivo’.

MEJOR SONIDO:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ​’Sirat’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

Paula Gallifa y Ana Rubio, por ‘Los Tigres’

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

​’El santo’, de Carlo D’Ursi.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

‘Gilbert’ de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.