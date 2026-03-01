Manuela Infante estrena la obra “Los huesos”: “Cada vez hay más situaciones de desaparición forzada”

Una antropóloga forense sudamericana se acercó al equipo artístico de la directora y dramaturga Manuela Infante con una petición: desde su experiencia en trauma óseo quería saber qué pasaba si su investigación se miraba desde la música.

A partir de su experiencia en la identificación de víctimas de desaparición forzada en todo el mundo, decidió acudir a la música y el teatro para mirar su trabajo desde otro ángulo, la petición que fue recibida por el equipo artístico de la directora Manuela Infante y dio como resultado la obra “Los Huesos”, que se estrenará el 12 de marzo en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100.

Infante explica a El Mostrador que la antropóloga, “tenía como una intuición que no sabía por qué, que quería hacer música es una especialista en trauma óseo, o sea, en fracturas de hueso, en el fondo, en leer la forma específica de las fracturas de hueso, obviamente en función de identificar personas”.

Aunque no se sabe la identidad de la experta en huesos, la dramaturga explicita que es sudamericana, en ese sentido, añade que la antropología forense sudamericana es conocida por desarrollar un carácter diferente a la estadounidense, esencialmente por su origen.

“La antropología forense sudamericana surge de las dictaduras y en el fondo siempre tuvo que estar al margen de la institucionalidad porque eran eran las instituciones estatales las que estaban ejerciendo la violencia”, afirma Infante.

Aunque su origen remonta al pasado, el trabajo realizado por los científicos sigue teniendo relevancia.

“Uno pensaría que estas personas cuando empezaron a desarrollar su trabajo de antropología forense trabajaban en función del ‘nunca más’. Y en los 90 era un proyecto que se pensaba que que era estaba sujeto, condicionado a esa contingencia. Sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es que cada vez hay más situaciones en las que hay desaparición forzada. Incluso nos contaba la antropóloga que se puede leer la migración como desapariciones”, afirma la Manuela Infante.

Manuela Infante ha trabajado como dramaturga y directora montado las obras Prat, Juana, Narciso, Rey Planta, Cristo, Ernesto, Multicancha, Loros Negros, Zoo y Realismo. A estas obras se suma el montaje Fin (2008), producido y estrenado en el festival de Modena, Italia. También la obra What´s he building in there? (2011) como residente del centro de investigación teatral de Bob Wilson, The Watermill Center. Dirigió las obras On the Beach curada por Bob Wilson y estrenada en el Barishnikov Arts Center en Nueva York (2012) y Don´t Feed the Humans estrenado en Hebbel am Uffer en Berlín.

Su trabajo ha sido presentado en Alemania, Holanda, Irlanda, España, Italia, Estados Unidos, Perú, México, Argentina y Brasil. Tres de sus obras han sido publicadas en Chile y el extranjero.

Manuela además desempeña una destacada labor como docente en distintas escuelas de teatro en Chile. Fue nombrada Directora Artística de la versión 2014 de la “ XVI Muestra de Dramaturgia Nacional” en Chile.

Sumado a lo anterior, Manuela es músico y ha trabajado desde 1997 en la creación de bandas sonoras para obras como Digo siempre adiós y me quedo de Juan Radrigán (Teatro UC), o El Lugar Común (Teatro El Hijo). También trabaja como compositora e intérprete en la banda Bahía Inútil desde 2010, con dos disco editados.

Una obra sobre el trabajo de quien busca

El montaje, que será protagonizado por Marcela Salinas, se pregunta si es posible que los muertos nos hablen a través de la música, convirtiendo la escena en un espacio para imaginar otras formas de diálogo con lo que persiste más allá de la muerte.

“Armé una una residencia con un músico británico que se llama Matthew Herbert, con el que yo había trabajado antes, y la antropóloga y la Marcela Salinas, que es la actriz, y nos metimos en el fondo más que a hacer música, así ciegamente, a hacernos la pregunta, ¿por qué música? ¿Qué de dónde surge tu deseo de hacer música con este material? ¿Por qué música? ¿Qué intuición hay ahí?”, sostiene la directora.

La propuesta se apoya en una cuidada factura técnica y artística. La dramaturgia fue escrita por Infante junto a Michael de Cock y Marcela Salinas. La música original es de Matthew Herbert, con diseño sonoro de Infante y Víctor Muñoz. La producción general está a cargo de Carmina Infante y el diseño integral de Rocío Hernández. Participan además Kristian Orellana (utilería y música en vivo), Elizabeth Pérez (vestuario), Dian C. Guevara (coreografía), entre otros.

El teatro como investigación

La dimensión política del trabajo de Infante surge de su manera de entender el teatro.

“Mi interés siempre fue la investigación teórica, filosófica, incluso científica, el teatro se convirtió en un lugar donde poder llevar a cabo esa investigación de una manera más afectiva, más sensible, más irresuelta”, explica.

Y añade: “El teatro nunca ha sido para mí un lugar para contar historias siempre ha sido una especie de laboratorio de investigación de ideas, el objetivo es pensar el mundo en colectivo pensar con el cuerpo, pensar con el oído”.

Incluso la narración surge al final del proceso creativo. “La historia es una de las últimas cosas que va emergiendo es como un exoesqueleto que contiene el corazón de la cuestión, que es el tema que se está mirando o la paradoja que se está trabajando”.

Información general

Fecha: De jueves 12 de marzo al domingo 29 de marzo

Días: jueves y viernes 20.30; sábado y domingos a las 19:30

Teatro Principal de Matucana 100

Duración: 75 minutos

Edad: recomendada para mayores de 14 años.

Las entradas están disponibles en www.m100.cl con valores generales y descuentos para estudiantes y personas mayores.