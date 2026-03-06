Los Jaivas vuelven al Teatro Caupolicán y lanzan cortometraje documental conmemorativo

En el marco de la gira conmemorativa Alturas de Macchu Picchu 45 años, Los Jaivas suman una nueva fecha en Santiago: el 10 de octubre de 2026 en el Teatro Caupolicán, recinto emblemático en la historia de esta obra fundamental, según informó el grupo.

La preventa exclusiva para clientes Banco Estado se realizará entre el 6 y el 12 de marzo, con un 25% de descuento. A partir del 13 de marzo comenzará la venta general con todo medio de pago, y a partir de esa fecha los clientes Banco Estado podrán acceder a un 20% de descuento (hasta agotar stock), según condiciones de la promoción.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en la poesía de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fue estrenado en 1982 en el Palais des Glaces y presentado ese mismo año en Chile con tres funciones históricas en el Teatro Caupolicán, marcando un hito artístico que redefinió la identidad sonora del grupo.

A 45 años de aquellas presentaciones, el retorno al Caupolicán adquiere un carácter profundamente simbólico, al reinterpretar íntegramente la obra en el mismo escenario que fue testigo de uno de los momentos más significativos de su trayectoria.

El 4 de marzo se estrenó además un cortometraje documental de 26 minutos de duración que revive esa etapa decisiva. En este revelador registro audiovisual, Claudio Parra, junto a Marcelo Comparini, recorre in situ la trastienda de aquellas memorables funciones, compartiendo historias, anécdotas y detalles poco conocidos sobre una de las obras más trascendentes de la música popular latinoamericana. El documental fue realizado por Pipis Films junto a 4 Parlantes.

“Me imagino que el haber actuado aquí dos noches y que la gente los haya recibido, los haya aplaudido y los haya reconocido, ¿fue una sorpresa importante?,” le pregunta Marcelo Comparini en el documental. Claudio Parra responde: “Fue una gran sorpresa para nosotros. Sí. Muy emotivo, claro. Fue de esos recitales realmente muy impresionantes”.

A lo que Comparini agrega: “porque fue como una válvula de escape, digámoslo, en Chile a principio de los 80 habían grandes protestas, problemas económicos, había problemas para decir las cosas, entonces en un momento la gente que estaba ahí se sintió libre”.

El músico añade: “Claro, hubo todo tipo de gritos, de consignas. Nos impresionaba ver la fuerza que había ahí, el entusiasmo de la gente llegaba a tal punto, que en los alrededores del teatro, teníamos gente arriba de nosotros, atrás y no faltó el que se tiró para abajo”.

La gira nacional Alturas de Macchu Picchu 45 años comenzará el 15 de mayo en Rancagua en el Teatro Regional Lucho Gatica y continuará el 16 de mayo en Talca (Teatro Regional del Maule), el 30 de mayo en Temuco (Hotel Dreams) y el 31 de mayo en Valdivia (Hotel Dreams), dando inicio a un recorrido que celebrará en vivo una de las piezas más emblemáticas del repertorio de Los Jaivas.

Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:

15 de mayo – Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica)

16 de mayo – Talca (Teatro Regional del Maule)

30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)

05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)

24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)

15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

En los próximos días se anunciarán más fechas y ciudades