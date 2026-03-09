Filme sobre militares que se opusieron al golpe de 1973 se presentó en Festival de Málaga

El director chileno Juan Pablo Sallato ha presentado este sábado en el 29 Festival de Málaga el drama histórico ‘Hangar Rojo’, largometraje basado en un hecho real. Esta cinta en blanco y negro compite en la sección oficial del certamen, tras su paso por el festival de Berlín.

Lo que relata ‘Hangar Rojo’ sucede mientras el golpe militar se despliega por todo Chile en septiembre de 1973. El capitán Jorge Silva recibe una orden que cambiará su vida para siempre: debe transformar la Escuela de Aviación, donde actualmente forma a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura.

Convencido de que el horror durará poco, Silva intenta mantenerse al margen. Pero la llegada del coronel Jahn, un viejo rival que regresa con un poder desmedido y asuntos pendientes, obliga a Silva a enfrentarse no solo a su pasado, sino también a sus creencias más profundas. La desobediencia podría costarle la vida, pero obedecer, también.

Tanto el realizador Juan Pablo Sallato como el protagonista Nicolás Zárate han participado en la rueda de prensa en el Cine Albéniz, acompañados además de varios de los productores.

“Gracias al festival por darnos la oportunidad de estrenar aquí la película a nivel iberoamericano, en nuestra lengua. Eso es muy importante para nosotros”, ha señalado el director chileno. ‘Hangar rojo’ ya tiene confirmada su distribución en España, y se estrenará el próximo octubre en Chile.

‘Hangar rojo’ existe porque “nos parece relevante y necesario seguir revisitando la historia desde distintos puntos de vista para seguir dialogando y elevar preguntas, sobre todo preguntas y que nos haga reflexionar y ojalá… no repetir los errores”, según lo ha expresado su director, quien espera que el largometraje supere la etiqueta de “otra película sobre la dictadura”.

Basada en un hecho real, aunque no muy conocido, ‘Hangar rojo’ incide en la desconocida historia de un capitán en pleno golpe militar, alejada de los grandes titulares. “Era esa historia mínima la que nos capturó. La historia de alguien desconocido, como que en ese capitán se representan muchos otros soldados de menor rango que tuvieron que asumir órdenes y quebrar su moral y su ética en un momento de un día para otro. Y eso nos pareció una línea narrativa muy fuerte de contar y muy humana también y que no habíamos visto representada”, ha confesado Sallato.

El actor Nicolás Zárate, protagonista casi absoluto de la cinta, considera necesarias películas como esta. “Hoy en día se tergiversa mucho la historia. Tenemos senadores que dicen barbaridades como que Pinochet fue un estadista”, ha dicho. “Nuestra labor también es poner la contraparte”, ha dicho el intérprete, quien ha asegurado “que las cosas se tienen que decir”.

Tras la decisión de rodar la película en blanco y negro, su director ha recordado que en el libro en el que se han basado para su guión existía un pasaje en el que se hablaba “de un Santiago en blanco y negro”, y que partiendo de esa imagen quiso usar la capacidad estilística de para “mostrar los grises que tienen los personajes”; es muy “expresionista”, ha asegurado.