La incertidumbre en el mundo cultural por el gobierno de Kast

* Esta nota fue publicada originalmente el 27 de diciembre 2025.

Incertidumbre existe en el mundo de la cultura por lo que sucederá con la institucionalidad cultural y la política pública del área en el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

Esto se ha visto agravado porque no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto de parte del comando de Kast. Una fuente de prensa del comando señaló a El Mostrador que era imperativo esperar el nombramiento de las autoridades respectivas.

Un posible modelo de lo que podría ocurrir es la región del Biobio, donde hace un año asumió la derecha tanto en la gobernación regional con Sergio Giacaman (Chile Vamos), como en la capital regional, Concepción, con el pastor evangélico Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano) como alcalde, en reemplazo del oficialismo de centro-izquierda.

Allí hubo importantes cambios de lineamientos en museos existentes, fue suspendido el proyecto local del Museo de la Memoria y prácticamente abandonada la corporación cultural Artistas del Acero, con más de siete décadas de trayectoria.

“No tengo ninguna noticia que el MINCAP pudiera sufrir un desmantelamiento ni nada parecido. Sin embargo, observando la conducta de líderes políticos afines ideológicamente a Kast es fácil suponer que será un gobierno esencialmente ‘comunicacional’ y autoritario”, afirma Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas.

“Mucho Twitter, redes sociales en general con una permanente avalancha de información trucha y negacionista. Con apoyo inclaudicable de El Mercurio mas toda la prensa y los noticieros de canales financiados por el mundo privado. Incluido TVN”, comenta.

Fusión de ministerios

Un hecho que encendió las alarmas en el sector cultural fueron las declaraciones del diputado del Partido Republicano (PR), Agustín Romero, respecto a la fusión de varios ministerios, incluido Cultura.

Romero aseguró a La Segunda que “hemos planteado un Estado eficiente. Lo importante hoy es determinar qué funciones se repiten y deberían estar todas bajo un paraguas grande”.

En esa línea, se pretendería fusionar las carteras de Deporte, Cultura y Ciencias, que se integrarían al ministerio de Educación.

“Nos preocupa el futuro de la institucionalidad cultural. Y no somos partidarios bajo ninguna circunstancia de fusionar el Ministerio de Culturas con otros ministerios, como se especula en algunos medios de información. Esto debilitaría aún más la institucionalidad cultural y haría retroceder a las políticas culturales en materia de derechos”, alerta Ernesto Orellana, vicepresidente del sindicato de actores SIDARTE.

“Las culturas no son entretenimiento ni actividades recreativas, son derechos humanos. Por lo mismo es imprescindible que el gobierno entrante comprenda que debe fortalecer a la institucionalidad cultural, porque aquello no significa gasto, sino más bien inversión. Más allá de lo que debe significar un Ministerio de las Culturas como política de Estado, es fundamental recordar que las industrias creativas entregan alrededor del 2,2% del PIB y se proyecta sobre el 3% para los próximos años. Una debilitación podría no tan sólo empeorar la dimensión cultural, artística y patrimonial del país, retroceder en materia de participación, sino también generar más precariedad en el sector laboral cultural y limitar mecanismos de inversión que colaboran a mejorar la economía de todo el país”, alertó.

Acervo intangible

En una fuente del mundo de la cultura, el académico y ex candidato a senador por la Región Metropolitana Álvaro Pezoa, fue señalado como encargado del tema cultural entre los republicanos.

El ingeniero comercial y Doctor en Filosofía actualmente se desempeña como director del Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial del ESE Business School de la U. de los Andes. Sin embargo, tampoco hubo respuesta suya ante consultas de este medio.

“La educación cívica, la ética pública, el fomento de la cultura, las humanidades y las artes, constituyen elementos esenciales para el fortalecimiento del acervo intangible de la Nación”, se lee respecto al tema en una columna suya publicada recientemente. Varios textos suyos figuran en el diario La Tercera.

“Hasta donde sé no hay cambios en la institucionalidad propuestos”, manifestó el senador y ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke (RN) a El Mostrador, sin ahondar al respecto.

Las complejidades del ministerio

Bárbara Negrón es director del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) y señala que que hay varios factores que inciden en un posible cambio.

En un reciente programa de Radio Universidad de Chile, Negrón admite que uno de los grandes temores en general, en vista a la experiencia extranjera, es la posibilidad de perder la institucionalidad o que la institucionalidad cultural se achique a propósito de lo que pasó en Brasil con Jair Bolsonaro, y en el caso de Javier Milei en Argentina.

“En Chile es muy difícil que eso pase, porque tiene que haber una ley para contrarrestar otra ley, para reformar una ley tiene que haber otra, tenemos una estructura que nos ha costado tanto”, indicó, aunque admitió la posibilidad de fusiones.

En el caso de Kast,” una posibilidad que tiene es administrar lo que hay”. Y advirtió que el Ministerio de las Culturas “es un ministerio con hartas complejidades”, incluso por su transversalidad política.

Permisología, en la mira

Negrón hizo énfasis en el Consejo de Monumentos Nacionales, parte del Ministerio de las Culturas, que este año cumplió un siglo de su creación.

“Ahí está lo que desde un lado de la derecha se llama permisología, y se critican mucho las trabas que pueden poner. Entonces, ahí yo creo que en el Consejo va a haber una pelea mayor”, especialmente porque no se logró aprobar la Ley de Patrimonio, apostilla.

Otro tema es que al interior del ministerio conviven varios Consejos para las distintas áreas artísticas -como el libro- con representantes de diversos sectores, que están en ejercicio y cuyo mandato cambia a mitad de gobierno, personas que “no son parte del gobierno, no son funcionarios y ni siquiera pueden estar trabajando con fondos de cultura”.

En definitiva, respecto a Kast “hoy día no sabemos cuál es su postura, y no es menor, porque es, como te decía, es un ministerio complejo que tiene funciones, en algunos casos, trasversales”.

“También va a depender mucho de quien nombre ministro o ministra, y de ahí los subsecretarios, que tienen una función muy técnica”, donde es muy distinto, a su juicio, nombrar a un libertario a nombrar a alguien de Renovación Nacional o de Evopoli, porque “las derechas están muy diversas, sobre todo en este campo”.

Temores

Para el vicepresidente de SIDARTE, la ausencia de propuestas culturales concretas en el programa de gobierno de Kast, “evidencia lamentablemente que las artes y las culturas no son una prioridad. Y esto contradice las recomendaciones internacionales sobre Democracia y el Derecho a la Cultura”.

“Las culturas y las artes sostienen la vida colectiva, permiten que las comunidades imaginen, dialoguen, se encuentren. Cuando la política las omite, no se omite un sector. Se omiten las comunidades, los territorios, las regiones. Se omite a la ciudadanía. Como Sindicato somos muy conscientes en lo que hemos avanzado, y lo que nos falta. Y seguiremos trabajando para avanzar en materia de derechos y no retroceder”.

Los Derechos Culturales, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la Declaración de la UNESCO sobre Diversidad Cultural que el Estado de Chile ha ratificado, reconocen que toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural, a expresarse libremente, a ser protegida en sus creaciones y a disfrutar la riqueza artística diversa.

“Si llegasen a existir amenazas a la creación y libertad artística, a la organización gremial, o recortes presupuestarios en artes y culturas, allí estaremos, para proteger y defender lo que tenemos, y que tanto nos ha costado. Nos corresponde estar alertas y vigilar que el gobierno entrante respete a los Derechos Culturales”, advierte.

Para el presidente de la UNA, otro pronóstico que es fácil de suponer “es que independiente que la actual administración deje las finanzas en orden y una serie de proyectos sociales y de infraestructura en marcha, el nuevo gobierno lo culpará de todo lo malo que le salga al paso, en su intento de transferir bonos a la banca y al sistema financiero privado. No es necesario ser pitoniso para adivinar que así será. Es como funciona el neoliberalismo en Estados Unidos, Argentina y en cualquier país que acceden al poder. No me imagino que en Chile sea diferente”.

“Quien puede olvidar esa infamante afirmación de Milei ‘yo odio al Estado… soy el topo que destruirá el Estado por dentro’.

Estoy seguro que Kast piensa igual. Solo que es mínimamente menos expresivo y performático que su par argentino”, concluye.