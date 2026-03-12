Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET

Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la gala de los XIII Premios PLATINO XCARET. Ambos intérpretes, española y colombiano, estarán al frente de una celebración que regresará el próximo 9 de mayo al Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas de la temporada.

Un año más, el dúo conformado por ambos presentadores ilustra la diversidad y talento que caracterizan al audiovisual en castellano y portugués, una industria unida en la que compartir en pluralidad diferentes narrativas y ópticas.

Trayectoria de Torres

Carlos Andrés Torres (Barranquilla) ha destacado por su versatilidad y talento a lo largo de sus más de 18 años de trayectoria en la industria actoral, interpretando una amplia gama de personajes que incluyen desde jóvenes adinerados hasta médicos y bailarines. A lo largo de su carrera, ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana.

A pesar de su profesión, que lo mantiene constantemente frente a las cámaras y ante una vasta audiencia, Carlos se describe como una persona reservada y tranquila, alejándose de la imagen pública de “galán” que a menudo se le atribuye. Entre sus proyectos más recientes, Carlos fue protagonista en la nueva versión de la exitosa serie Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca, producida por Caracol TV. Fue parte del gran éxito en USA de Sed de Venganza, una producción de Telemundo Internacional, y en la serie más vista de habla no inglesa de Netflix, Medusa.

A lo largo de su carrera, ha formado parte de producciones de gran éxito comoLa Reina del Flow I, II y III donde interpreta al reguetonero Charly Flow, así como en Amar y Vivir, La Nieta Elegida, y la serie internacional de Netflix Bienvenidos al Edén, la cual amplió su proyección en el mercado europeo tras el éxito de La Reina del Flow en la región. En el ámbito cinematográfico, ha participado en Crimen con vista al mar (2013) y la película panameñaAlgo Azul (2020).

Actriz española

Cayetana Guillén-Cuervo (Madrid), actriz, comunicadora y periodista, atesora tras de sí una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Procedente de una destacada saga de intérpretes —hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo— y conocedora de su legado, se convirtió desde el inicio de su carrera en una de las más destacadas y versátiles figuras de la industria, tanto desde el plano artístico como divulgativo, ejerciendo como activista cultural de forma transversal.

Con más de dos décadas al frente de Versión Española en TVE —el único programa de la historia de la televisión distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes— se ha consolidado como una de las divulgadoras en la televisión del cine español e iberoamericano. A ello, se suma la conducción de Atención Obras, espacio de referencia para todas las disciplinas artísticas, así como su trayectoria en radio junto a Iñaki Gabilondodonde forjó un estilo periodístico cercano y riguroso que demostró en espacios como A vivir, que son dos días. Actualmente conduce y dirige el podcast NO TE LO CAYES.

En su faceta interpretativa se cuentan numerosos éxitos televisivos entre los que destaca El Ministerio del Tiempo, convertida en un fenómeno cultural dentro y fuera de España. Tiene más de 30 películas en su currículum, en las que ha trabajado con directores de referencia como José Luis Garci, Ventura Pons, Moncho Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gay, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar. A ello se une un recorrido teatral repleto tanto de clásicos como de obras contemporáneas, algunas de ellas coproducidas desde su productora, títulos como Puertas Abiertas, El Malentendido, Hedda Gabler o Pandataria, con los que ha girado por escenarios nacionales e internacionales. Ha sido nombrada Directora General Corporativa del Grupo Séptima Media.

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran el Premio a Mejor Actriz, por el Círculo de Escritores Cinematográficos; ha estado nominada al Goya como Mejor Actriz Protagonista por El Abuelo, película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Premio de la Mostra de Valencia, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2022, Premio Pluma, Premio Shanghai, Premio Chicote, Premio MADO por su lucha a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ y el Premio Hola de la Hispanic Organization of Latin Actors por su labor de gestión cultural como primera mujer Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, impulsando la visibilidad, protección y desarrollo del sector cultural, levantando los Premios Talía y potenciando la creación de puentes de colaboración entre países; y por su imprescindible trayectoria en cine, teatro y televisión. En septiembre de 2025 recibió el Premio UIMP a la Cinematografía, a su trayectoria como actriz y a su gestión cultural al frente de la Academia, que otorga la Universidad Menéndez Pelayo de Santander; también ha sido jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes en varias ocasiones.

Cita dorada

Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo tomarán en esta edición el testigo que en 2025 recogieron Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, maestros de ceremonia de la decimosegunda edición, tras la conducción de la gala por otras estrellas del audiovisual como Esmeralda Pimentel, Májida Issa, Carolina Gaitán, Omar Chaparro, Paz Vega, Lali Espósito, Miguel Ángel Muñoz, Adal Ramones, Alessandra Rosaldo, Carlos Latre, Cecilia Suárez, Eugenio Derbez, Imanol Arias, Juan Carlos Arciniegas, Juana Acosta, Májida Issa, Natalia Oreiro, Luis Gerardo Méndez y Santiago Segura.

La decimotercera edición del evento, accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV, así como de las distintas televisiones iberoamericanas, premiará a las mejores producciones del audiovisual en castellano y portugués en las categorías de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Música Original, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales, Mejor Maquillaje y Peluquería, Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores, Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de Larga Duración, Mejor Creador de Miniserie o Teleserie, Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie, Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie, Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie, Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie, Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie, Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie, Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie y Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie, a las que se suma un ilustre Premio PLATINO de Honor que será revelado próximamente.