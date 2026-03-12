Chileno Smiljan Radić gana el premio Pritzker 2026, el “Nobel” de la arquitectura

El arquitecto Smiljan Radić fue galardonado con el premio Pritzker de arquitectura 2026, conocido como la máxima distinción en el área.

El premio, que hace diez años se llevó Alejandro Aravena, incluye cien mil dólares y una medalla de bronce.

Entre sus trabajos más reconocidos en Chile se encuentran el Teatro Regional del Biobío, la renovación del Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago de Chile, el Centro Cívico de Concepción y el centro NAVE en Santiago de Chile.

“La arquitectura existe entre formas grandes, masivas y duraderas —estructuras que permanecen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita— y construcciones más pequeñas y frágiles —tan fugaces como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional. Dentro de esta tensión de tiempos dispares, nos esforzamos por crear experiencias que transmitan una presencia emocional, alentando a las personas a detenerse y reconsiderar un mundo que tan a menudo pasa frente a ellas con indiferencia”, expresó el arquitecto tras recibir el reconocimiento.

En 2017, Radić fundó la Fundación de Arquitectura Frágil, con sede en su estudio en Santiago de Chile, con el objetivo de apoyar la arquitectura experimental que desafía las grandes fronteras.

Smiljan Radić nació en Santiago de Chile en una familia de migrantes, su padre era croata, y su madre del Reino Unido.

Estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica, donde reprobó su primer intento en el examen final, previo a graduarse en 1989. Esta situación lo llevó a estudiar historia en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Desde Pritzker destacaron que Radić “rechaza un lenguaje arquitectónico repetible; en su lugar, cada proyecto se aborda como una indagación singular, fundamentada en principios básicos e informada por una historia no continua. El contexto, el uso y la conciencia antropológica tienen prioridad. El sitio se entiende no solo en términos físicos, sino también como una convergencia de historia, práctica social y circunstancia política”.

Entre los reconocimientos se encuentran el premio al Mejor Arquitecto menor de 35 años, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Chile (Chile, 2001); el premio Architectural Record Design Vanguard Award (Estados Unidos, 2008); el premio Oris Award (Croacia, 2015); el premio Arnold W. Brunner Memorial Prize de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (Estados Unidos, 2018) y el Gran Premio de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (Ecuador, 2022).

“Felicitamos al arquitecto y alumni UC, Smiljan Radić Clarke, Premio de Arquitectura Pritzker 2026. Radić se graduó como arquitecto en la UC en 1989, donde posteriormente fue académico​. El arquitecto ha construido en Chile y en el extranjero, tanto proyectos de pequeña escala, hasta edificios de tamaño medio como el Centro Cívico de Concepción, la renovación del Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago y el centro NAVE en Santiago”, señalaron desde la Universidad Católica.

