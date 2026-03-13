Comienza la venta de entradas para “Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas en el Teatro Caupolicán

Ya se encuentra disponible la venta general de entradas para el concierto que Los Jaivas ofrecerán el 10 de octubre de 2026 en el Teatro Caupolicán, una de las fechas más esperadas de la gira conmemorativa Alturas de Macchu Picchu 45 años.

Las entradas están disponibles a través de Punto Ticket, con un 20% de descuento para clientes Banco Estado hasta agotar el stock destinado a esta promoción.

El concierto tendrá un carácter especialmente simbólico, ya que el Teatro Caupolicán fue el escenario donde la banda presentó por primera vez en Chile esta obra fundamental en octubre de 1982. A 45 años de aquellas históricas funciones, Los Jaivas regresarán al mismo recinto para reinterpretar íntegramente el álbum que marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en la poesía de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fue estrenado en 1982 en el Palais des Glaces. La obra —que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y la épica del Canto General— se consolidó con el tiempo como uno de los discos más influyentes de la música popular latinoamericana.

El reconocimiento internacional a la trayectoria de la banda continúa vigente. Recientemente, la destacada revista Billboard -medio estadounidense referente internacional en la industria musical- elaboró un listado con las 50 mejores bandas de rock en español, en el que incluyó a cuatro agrupaciones chilenas dentro del ranking. Entre ellas figura Los Jaivas en el puesto 18, destacando que la agrupación “creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno”, consolidando su legado como uno de los proyectos más innovadores y singulares del rock latinoamericano.

La fecha del 10 de octubre en el Teatro Caupolicán forma parte de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu 45 años, que comenzará el 15 de mayo en Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica) y continuará el 16 de mayo en Talca (Teatro Regional del Maule), el 30 de mayo en Temuco (Hotel Dreams) y el 31 de mayo en Valdivia (Hotel Dreams), entre otras ciudades del país.

Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:

15 de mayo – Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica)

16 de mayo – Talca (Teatro Regional del Maule)

30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)

05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)

24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)

15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

En los próximos días se anunciarán más fechas y ciudades