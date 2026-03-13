Presión a nuevo ministro: Unión Nacional de Artistas rechaza recortes en presupuesto de cultura

La Unión Nacional de Artistas (UNA) rechazó este viernes un recorte al presupuesto de cultura, en el marco de un anuncio de ajuste realizado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Rechazamos la afirmación sobre un supuesto ‘excesivo gasto en cultura’. Las cifras muestran que la inversión sigue siendo insuficiente”, indicó la UNA en sus redes sociales.

“Reafirmamos que la cultura es clave para el desarrollo del país y solicitamos una reunión con el ministro para discutir, con datos, la realidad del sector”, agregó una publicación.

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El día anterior, el ministro de Cultura, Francisco Undurraga aseveró que, al señalar que la situación del país es “peor” a la que se imaginaban, “el Presidente señaló una realidad, la cual yo estoy observando en mi propio ministerio, que es efectiva. El Estado, las arcas fiscales, no es novedad, lo viene diciendo incluso el Consejo Autónomo, que no son las más adecuadas”.

“Nos entregaron un país peor de lo que nosotros pensábamos que existía en campaña. Desde ese punto de vista va a haber que hacer ajustes. Usted en su casa, cada vez que recorta sus ingresos, también recorta sus gasto”, comentó, según informó emol.

Sobre cómo va a concretar el recorte de 3%, Undurraga indicó que “lo estamos estudiando. Va a ser complejo, pero es una tarea desafiante, la cual nosotros estamos obviamente abocados para poder llevar a cabo. Así que desde ese punto de vista, nosotros vamos a cumplir con la petición del Presidente de la República”.

Por lo demás, criticó que “aquí hay un gasto excesivo en cultura, aparentemente provocado por una obsesión del gobierno anterior de señalar que hay que llegar al 1% del presupuesto. Pero claramente los propios artistas, y ustedes mismos lo han reporteado, señalaron que no vieron ninguno de esos beneficios. Así que recortar sobre un gasto, no sobre una inversión, es mucho más fácil”.