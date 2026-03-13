“Ya no te gusto ¿verdad?”: estrenan comedia sobre el amor y el paso del tiempo en Mori Vitacura

El próximo 19 de marzo se estrena en Mori Vitacura “Ya no te gusto ¿verdad?”, comedia protagonizada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz que observa, desde la ironía y la complicidad, las transformaciones del amor en la vida en común. El montaje tendrá un preestreno el 12 de marzo y se presentará de jueves a sábado a las 20:00 horas, hasta el 2 de mayo.

La obra sitúa a Ignacio y Catalina en el mismo hotel donde pasaron su luna de miel, ahora reunidos para celebrar tres décadas de matrimonio. Lo que comienza como un gesto romántico pronto deriva en una conversación que revela diferencias persistentes: él desea reavivar la pasión; ella necesita hablar y revisar la historia compartida. Entre recuerdos, reproches y humor, la pareja confronta la distancia que el tiempo ha instalado entre ambos.

A partir de esa premisa, el texto —escrito por los propios intérpretes— indaga en las paradojas del vínculo prolongado: dos personas que se quieren, pero que han evolucionado de manera distinta; que comparten una vida y una familia, pero ya no saben si son amantes, amigos o simples compañeros de rutina. La comedia aborda así la erosión de la pasión, la convivencia y la posibilidad —o no— de reinventar el amor en la madurez.

“Montar esta obra significa para mí hablar de los vínculos que se mantienen a pesar de las separaciones.La abuela de mis hijos seguirá siendo mi única suegra y las fotos familiares permanecerán colgando en mis muros, aunque lleguen nuevas parejas. Siempre saludaré a mi ex para el Día del Padre y para su cumpleaños, y nunca borraré de mi recuerdo las huellas de nuestra historia compartida”, señala Elena Muñoz.

En escena, Bastidas y Muñoz construyen un dueto interpretativo que alterna ternura y sarcasmo, transitando por las contradicciones del imaginario masculino y femenino en torno a la pareja. Mientras Ignacio despliega estrategias románticas y gestos histriónicos para reconquistar a su mujer, Catalina sostiene una mirada crítica sobre la relación y sus silencios acumulados. Un acontecimiento inesperado durante la celebración alterará definitivamente el equilibrio entre ambos.

“Esta obra refleja la vida de muchas parejas sobre un escenario, siempre me ha interesado que el público se identifique con nuestros temas y sienta que sus problemas no son raros ni únicos. Se cuenta una historia simple y profunda, donde ambos personajes tienen y no tienen la razón en lo que defienden”, comenta Bastidas.

Presentada por la compañía Teatro Aparte, “Ya no te gusto ¿verdad?” propone una reflexión humorística sobre el matrimonio de larga data y sus dilemas contemporáneos. La obra sugiere que la duración de una relación no garantiza su éxito y que, a veces, el amor persiste incluso cuando la vida en común exige redefiniciones profundas.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar www.teatromori.com. Las funciones contemplan descuentos para clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

YA NO TE GUSTO ¿VERDAD?

Fecha: Del 12 de marzo al 2 de mayo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Avenida Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autores: Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz | Dirección y producción: Santiago Ramírez | Compañía: Teatro Aparte | Elenco: Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz | Jefe técnico: Santiago Ramírez.