“Re-producirse”: Obra que explora límites del control e identidad llega a Mori Recoleta

“Re-producirse” es la más reciente creación de la actriz y marionetista Catalina Bize, un montaje que llegará a la cartelera de Teatro Mori durante marzo y que propone una experiencia escénica que cruza teatro de marionetas, objetos y dispositivos multimediales para reflexionar sobre el control, la identidad y la persistente necesidad humana de reproducir la propia realidad.

En escena, la protagonista —una mujer sin nombre ni apodo— vive en soledad convencida de que su vida está regida por una voluntad externa que dirige incluso los gestos más mínimos, desde un parpadeo hasta el ritmo de su respiración. Lejos de considerarse especial, encuentra una forma de sentido en una obsesión singular: replicarse a sí misma, no en términos biológicos, sino materiales.

Así, durante largas noches de insomnio, comienza a construir pequeñas réplicas de su propio mundo. A través de maquetas, marionetas y objetos animados, crea universos cada vez más diminutos que reproducen su realidad, como si al hacerlo pudiera comprender —o tal vez controlar— aquello que la gobierna.

“Re-producirse” corresponde al sexto montaje de Catalina Bize como directora y continúa una línea de investigación escénica centrada en el teatro de marionetas y objetos. La obra explora las posibilidades narrativas del cambio de escalas y perspectivas, generando una atmósfera inquietante donde lo cotidiano se vuelve extraño y donde la percepción del espectador es constantemente desafiada.

La puesta en escena combina un elaborado diseño escenográfico, sonoro y multimedial que envuelve al público en un juego visual donde las dimensiones se transforman y los límites entre realidad y representación se vuelven difusos. De este modo, el montaje también reflexiona sobre el propio oficio de construir y animar marionetas, situando el acto creativo como una forma de trascendencia.

Con un equipo de destacados creadores escénicos, la obra propone una mirada poética y perturbadora sobre el deseo humano de dejar huella a través de la creación, al tiempo que plantea preguntas sobre la autonomía, el control y la forma en que percibimos aquello que llamamos realidad.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar www.teatromori.com, donde también se encuentran disponibles los descuentos vigentes para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios.

RE-PRODUCIRSE

Fecha: Del 19 al 22 de marzo

Hora: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 50 minutos

Edad recomendada: +18 años

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Catalina Bize del Campo | Asistente de dirección: Nicolás Vergara Nuñez | Elenco: Catalina Bize del Campo | Diseño escenográfico y de vestuario: Laurene Lemaitre | Diseño de iluminación: Matías Segura y Laurene Lemaitre | Diseño sonoro: Ximena Sánchez Egaña | Diseño multimedial: Alex Waghorn Gallegos | Tramoya: Tam Astudillo | Producción: Nicolás Fernandois | Dramaturgismo y acompañamiento escénico: Moisés Angulo Matamala | Acompañamiento dramatúrgico: Marcia Césped Laplechade, Espacio Fronterizo, Javier Swedsky, Aproximaciones a la Palabra y FTB.