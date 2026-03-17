Concierto que conmemora los 270 años del nacimiento de Mozart abre temporada de Camerata UNAB

Con un concierto dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart, la Camerata de la Universidad Andrés Bello inaugurará su temporada 2026 este 18 de marzo, en una programación que contempla 12 conciertos durante el año, la participación de solistas internacionales y presentaciones en Santiago y regiones.

El concierto inaugural conmemorará los 270 años del nacimiento del compositor austríaco, una de las figuras más influyentes de la música clásica, y contará con la participación del joven pianista noruego Michael Thomas Haug, quien interpretará junto a la orquesta el Concierto para piano N°20 de Mozart.

Para el director de la Camerata UNAB, Santiago Meza, recordar a los grandes compositores de la historia es parte fundamental del trabajo artístico de la agrupación.

“Siempre es importante recordar a los grandes compositores de la música clásica cuando se conmemoran fechas relevantes de su vida. Es una forma de reconocer el legado que han dejado a la humanidad a través de sus composiciones”, señala.

El programa del concierto inaugural incluirá además obras de Johann Christian Bach y Joseph Haydn, tres compositores fundamentales en el desarrollo del periodo clásico.

“El programa contempla obras de tres compositores muy influyentes que llevaron al periodo del clasicismo a ser reconocido como uno de los momentos más innovadores en la historia de la música. Johann Christian Bach fue clave en la transición entre el barroco y el clasicismo, mientras que Joseph Haydn consolidó ese lenguaje musical e influyó directamente en el joven Mozart”, explica Meza.

Un invitado internacional para el inicio de temporada

El pianista noruego Michael Thomas Haug regresa a Chile tras su participación en la temporada anterior, instancia en la que interpretó repertorio clásico junto a la Camerata.

“Es un músico que tuvimos la oportunidad de escuchar el año pasado y quisimos invitarlo nuevamente para que tocara con la Camerata UNAB. Él ya conoce el nivel de nuestra agrupación y está muy feliz de volver a Chile”, comenta Meza.

Este concierto se realiza este miércoles 18 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes.

23 años de trayectoria y proyección nacional

La Camerata UNAB —integrada por 20 músicos— cumple 23 años de trayectoria y se ha consolidado como uno de los elencos estables universitarios con programación continua en el país.

“El primer pilar de nuestra temporada es la Camerata de la Universidad Andrés Bello, una orquesta que ya lleva 23 años de existencia. Este año tendremos una temporada de música clásica con 12 conciertos en los que participarán importantes solistas extranjeros”, señala el director de Extensión Cultural UNAB, Felipe Karadima Skarmeta.

Entre los hitos de la temporada se encuentra la presentación del 22 de abril en el Teatro del Lago de Frutillar, además de conciertos junto a la violinista húngara Fanni Maksze en mayo y el pianista italiano Ludovico Troncanetti en julio, quien interpretará el Concierto para piano N°14 de Mozart.

En agosto, el guitarrista chileno Romilio Orellana abordará el Concierto Opus 30 de Mauro Giuliani, ampliando el repertorio hacia el clasicismo tardío. En octubre, la soprano chilena Melisa Gómez encabezará un nuevo homenaje mozartiano.

Cultura abierta a la comunidad

La Camerata UNAB forma parte del eje central de la temporada 2026 de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, que combina música, artes escénicas y actividades académicas abiertas a la comunidad universitaria y al público general.

“Queremos entregar diferentes expresiones artísticas y humanistas para que las personas puedan experimentar cómo el arte y la música nos lavan el alma del polvo de la vida cotidiana”, concluye Karadima.