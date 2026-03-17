Obra que expone la violencia social y mediática contra mujeres jóvenes llega a Mori Bellavista

En tiempos donde la exposición permanente parece formar parte de la vida cotidiana, la obra “Sentimientos”, de la reconocida dramaturga chilena Carla Zúñiga, vuelve a escena con una temporada en Teatro Mori Bellavista. El montaje, dirigido por María José Pizarro y presentado por el Colectivo CTM, se presentará entre el 19 de marzo y el 18 de abril, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, proponiendo una reflexión incómoda y necesaria sobre la viralización, la intimidad y el control social sobre la sexualidad femenina.

Con una dramaturgia directa y sin concesiones, la obra sitúa en el centro de su relato a una adolescente cuya vida íntima se ve abruptamente expuesta al juicio público tras un hecho que irrumpe violentamente en su privacidad. A partir de esa premisa, la obra indaga en los mecanismos de control y vigilancia que la sociedad ejerce sobre los cuerpos femeninos, así como en las dinámicas de violencia simbólica y mediática que se amplifican en la cultura digital.

La pieza se inscribe dentro de la trayectoria de Carla Zúñiga, una de las voces más singulares de la dramaturgia chilena reciente, cuya escritura ha destacado por explorar con ironía y crudeza temas como el género, la sexualidad y las estructuras de poder que atraviesan la sociedad. En “Sentimientos”, esa mirada vuelve a desplegarse en una escena que expone sin filtros la fragilidad de la intimidad en una época marcada por la circulación incesante de imágenes y relatos personales.

Para la directora María José Pizarro, el montaje dialoga directamente con la lógica contemporánea de la exposición permanente: “La obra pone en escena algo que hoy vivimos constantemente: la necesidad de mostrarnos, de ser vistos y validados. En redes sociales muchas veces construimos versiones de nosotros mismos que buscan aprobación o reconocimiento, y eso genera una relación muy intensa con lo que sentimos y con cómo mostramos esos sentimientos”, explica.

En escena, agrega, emergen emociones profundamente reconocibles para el público actual. “Aparecen la vulnerabilidad, la ansiedad, la necesidad de afecto, la frustración y también el deseo de conexión real. Son emociones muy humanas que hoy forman parte de la experiencia cotidiana de muchas personas”.

Por su parte, la actriz Martina Ruiz Duve, parte del elenco del montaje, señala que la obra expone con claridad la vigilancia constante que pesa sobre los cuerpos femeninos. “La obra muestra cómo ese control atraviesa incluso nuestra intimidad, pero también plantea una resistencia: al exponer estos cuerpos y emociones se reclama el derecho a existir desde el propio cuerpo, no como un objeto a administrar, sino como un territorio de experiencia y conflicto”.

La pregunta por los límites entre lo público y lo privado también atraviesa el trabajo actoral. “Cuando la intimidad deja de ser privada se transforma en territorio de disputa. Puede volverse mercancía, espectáculo o discurso público, y deja de pertenecer solo a quien la vive”, agrega Ruiz Duve.

Desde otra perspectiva, el actor Malvo Sánchez destaca que la obra pone en tensión los estereotipos de género que siguen condicionando las relaciones sociales. “Este montaje expone las visiones tradicionales que exigen que mujeres y hombres se comporten de determinada manera durante su desarrollo vital. El control sobre la libertad de los cuerpos femeninos es algo que se ha transmitido por generaciones y que limita la expresión de deseos e impulsos, especialmente en el ámbito de la intimidad”.

El elenco está integrado por Martina Ruiz Duve, Franco Falcón Jara, Pamela Jaque Zurita, Malvo Sánchez, Eduardo Vial y Juanita Lara, en una puesta en escena que combina actuación, diseño sonoro, iluminación y recursos audiovisuales como el video mapping, configurando una experiencia escénica de alta intensidad emocional.

Con una duración de 70 minutos, “Sentimientos” se presenta así como un montaje incómodo y contundente que interpela al espectador sobre los modos en que la sociedad observa, juzga y controla la vida íntima de los otros, especialmente cuando se trata de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar www.teatromori.com, donde también se encuentran disponibles los descuentos vigentes para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios.

SENTIMIENTOS

Fecha: Del 19 de marzo al 18 de abril

Hora: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autora: Carla Zúñiga | Directora: María José Pizarro | Compañía: Colectivo CTM | Elenco: Martina Ruiz Duve, Franco Falcón Jara, Pamela Jaque Zurita, Malvo Sánchez, Eduardo Vial y Juanita Lara | Asistencia de dirección: Daniela Espinoza | Diseño: Gabriela Torrejón | Diseño sonoro y de iluminación: María José Pizarro | Video mapping: Ignacio Tolorza | Producción: Cizarro producciones.