Funcionarios cuestionaron recortes en reunión con autoridades del Ministerio de las Culturas

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto a los subsecretarios de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, y del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, se reunieron este martes con representantes de las asociaciones gremiales de funcionarios del Ministerio (Afucap, Anfucultura, Anfupatrimonio y Anatrap), agrupados en el Frente de Trabajadores del ministerio.

“El encuentro generó un espacio de diálogo para abordar inquietudes, compartir miradas sobre los desafíos institucionales y fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, funcionarias y funcionarios de la cartera”, indicó el Ministerio posteriormente en sus redes sociales.

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El Frente indicó, por su parte, que se trató de “un primer acercamiento de carácter protocolar”.

“En la instancia, como Frente manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Asimismo, las organizaciones solicitamos establecer una agenda de reuniones periódicas con el Ministro, así como retomar la Mesa de Condiciones Laborales con carácter mensual junto a las Subsecretarías”, según un comunicado.

“Finalmente, reafirmamos que las y los funcionarios hemos impulsado históricamente un trabajo colaborativo y dialogante con las autoridades, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad cultural del país”.