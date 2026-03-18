Funcionarios cuestionaron recortes en reunión con autoridades del Ministerio de las Culturas
Asimismo, las organizaciones solicitaron establecer una agenda de reuniones periódicas con el Ministro, así como retomar la Mesa de Condiciones Laborales con carácter mensual junto a las Subsecretarías.
El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto a los subsecretarios de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, y del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, se reunieron este martes con representantes de las asociaciones gremiales de funcionarios del Ministerio (Afucap, Anfucultura, Anfupatrimonio y Anatrap), agrupados en el Frente de Trabajadores del ministerio.
“El encuentro generó un espacio de diálogo para abordar inquietudes, compartir miradas sobre los desafíos institucionales y fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, funcionarias y funcionarios de la cartera”, indicó el Ministerio posteriormente en sus redes sociales.
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El Frente indicó, por su parte, que se trató de “un primer acercamiento de carácter protocolar”.
“En la instancia, como Frente manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Asimismo, las organizaciones solicitamos establecer una agenda de reuniones periódicas con el Ministro, así como retomar la Mesa de Condiciones Laborales con carácter mensual junto a las Subsecretarías”, según un comunicado.
“Finalmente, reafirmamos que las y los funcionarios hemos impulsado históricamente un trabajo colaborativo y dialogante con las autoridades, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad cultural del país”.
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