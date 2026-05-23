Trump defiende operación “Furia Épica” y contrataca a Irán: “Nunca tendrán un arma nuclear”

Durante una intervención ante simpatizantes en Nueva York, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió directamente a la situación con Irán, país al que calificó como “el principal patrocinador del terrorismo”.

“Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto”, afirmó el mandatario.

Trump aseguró que la operación “Furia Épica”, lanzada el pasado 28 de febrero, garantizará que Irán no consiga armamento nuclear.

“No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben”, añadió.

Tras su discurso en Suffern, a través de su red social Truth Social, el mandatario informó que tampoco se dirigirá a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como estaba inicialmente previsto.

Trump decidió modificar su agenda este fin de semana y permanecer en Washington en lugar de asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas, argumentando que se encuentra ante un “momento importante”.

La decisión se produce mientras Estados Unidos e Irán avanzan en negociaciones indirectas, mediadas por Paquistán, para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Trump ha mantenido durante las últimas semanas una fuerte presión sobre Cuba, incluyendo un bloqueo petrolero y la imputación judicial esta semana contra el expresidente Raúl Castro, al tiempo que ha amenazado con una posible intervención militar en la isla.