Socialité e historiadora cercana a Pinochet asumen en Centro Cultural La Moneda y Teatro Municipal

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció los nombramientos realizados por el ministro de la cartera, Francisco Undurraga, en tres corporaciones y fundaciones que son de su competencia y en cuyos cargos directivos fueron asignadas personas con reconocida trayectoria en el sector artístico cultural.

A través de un comunicado el Ministerio dio a conocer que el abogado Jorge González Granic fue nombrado presidente del directorio de la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). En paralelo, es director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia y vicepresidente del directorio del Teatro Municipal de Santiago.

González es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Economía y Negocios en la misma Universidad. Fue director ejecutivo de la Fundación Cultural de la la Municipalidad de Providencia desde 2018.

Desde 2006 ha ejercido la profesión de abogado en el ámbito privado y público, desde 2010 ha participado en directorios de empresas ligadas al rubro del transporte y desde septiembre de 2018 miembro del directorio del Teatro Municipal de Santiago en representación de Municipios Ley de Rentas II asumiendo en 2024 la vicepresidencia.

Historiadora Lucía Santa Cruz

En tanto, la historiadora y miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Lucía Santa Cruz, asume en el Teatro Municipal de Santiago.

La historiadora es Master of Philosophy de la Universidad de Oxford; Bachelor of Arts, Universidad de Londres y MA en Historia London University. Se define como “liberal clásica”. Fue decana de Artes Liberales de la UAI y miembro del directorio de TVN. Además, fue parte de la Fundación Adolfo Ibáñez y miembro del directorio del Banco Santander.

Ademas, según el diario El País, Santa Cruz jugó un rol clave en la estrategia para traer de vuelta a Pinochet cuando fue arrestado en Londres.

Socialité

Por otro lado, la ingeniera comercial y presidenta del capítulo chileno del Museo Nacional de la Mujer en las Artes, Drina Rendic, preside el directorio del Centro Cultural Palacio La Moneda.

Rendic es conocida como parte de la “socialité”, es ingeniera comercial con mención en Marketing de la Universidad de Portland, Estados Unidos. Desde los años 80 se dedica a la gestión cultural.

Los primeros pasos los dio en la Sociedad de Amigos del Teatro Municipal. Años después fue parte del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cargo al que llegó convocada por el expresidente Ricardo Lagos, luego ratificada por Bachelet y continuó con Piñera hasta enero de 2012.

Fue vicepresidenta del directorio del Centro Cultural Palacio de La Moneda, fue miembro de la Fundación Chilena del Pacífico, del Comité Internacional del Centro de Estudios del Instituto Libertad, del Instituto de Políticas Públicas; socia del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, y asesora del American Chamber of Commerce en su programa de debates interempresariales en inglés. Fue nombrada presidenta del capítulo chileno del National Musseum of Women in The Arts, ubicado en Washington. Es la primera y única latinoamericana.

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