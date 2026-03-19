Científicos descubren en la Patagonia chilena la población más austral conocida del monito del monte

En los bosques fríos y húmedos de la Patagonia chilena, donde el dosel del bosque forma una bóveda densa sobre musgos y troncos cubiertos de líquenes, un pequeño habitante nocturno acaba de ampliar los límites conocidos de su mundo.

Un equipo de investigadores de distintas universidades chilenas documentó científicamente el registro de la población más austral conocida del monito del monte (Dromiciops gliroides), un pequeño marsupial arbóreo endémico de los bosques templados del sur de Sudamérica. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Ecology and Evolution.

El registro proviene del valle del río Figueroa, en la Región de Aysén (44° S), y amplía en cerca de 100 kilómetros hacia el sur el límite de distribución previamente conocido para la especie, que hasta ahora llegaba aproximadamente hasta Futaleufú.

El descubrimiento sugiere que podrían existir poblaciones aún no documentadas de este singular mamífero en los bosques de la Patagonia.

Un “fósil viviente” de los bosques del sur

El monito del monte es considerado una especie excepcional desde el punto de vista evolutivo. Es el único representante vivo del orden Microbiotheria, un antiguo linaje de marsupiales considerados los ancestros de los marsupiales australianos.

Este pequeño mamífero nocturno habita los bosques templados lluviosos del sur de Chile y Argentina, ecosistemas que han funcionado durante millones de años como refugios de biodiversidad asociados al antiguo supercontinente Gondwana.

Más allá de su singularidad evolutiva, el monito del monte cumple además un rol ecológico clave en estos bosques.

La especie actúa como dispersora de semillas de numerosas plantas, entre ellas el quintral, un muérdago nativo cuyos frutos dependen casi exclusivamente de este marsupial para su dispersión. Gracias a este proceso contribuye a la regeneración y conectividad de los bosques templados del sur.

Además, posee adaptaciones notables para sobrevivir en ambientes fríos: durante el invierno entra en hibernación por varios meses, reduciendo drásticamente su metabolismo para soportar las bajas temperaturas.

El hallazgo en un bosque patagónico

El descubrimiento ocurrió durante trabajos de campo realizados en marzo de 2025.

En las cercanías del Fundo La Bella Patagonia, los investigadores encontraron un ejemplar adulto que aparentemente había sido depredado por un ave rapaz.

A partir de muestras de tejido, el equipo realizó análisis genéticos utilizando marcadores mitocondriales y nucleares, lo que permitió confirmar que el individuo correspondía a la especie Dromiciops gliroides, particularmente al “clado C”, que agrupa a las poblaciones más australes en Chile y Argentina, de esta especie.

Cambio climático y desplazamientos hacia el sur

El nuevo registro coincide con predicciones que los investigadores habían planteado previamente sobre la distribución futura de esta especie frente al cambio climático.

“Según nuestros modelos, el cambio climático restringirá la distribución norte de estos animales hibernantes y se predice que se moverán o sobrevivirán mejor hacia el sur”, explica Roberto Nespolo, director del Núcleo Milenio LiLi e investigador de la Universidad Austral de Chile.

“Por eso pensábamos que en zonas más australes deberíamos encontrar poblaciones de Dromiciops gliroides, lo cual ahora se confirma con este registro”.

Sin embargo, los científicos advierten que el hallazgo no necesariamente implica que el monito del monte haya llegado recientemente a estos territorios.

Muchas zonas del sur de Chile han sido poco muestreadas científicamente, particularmente en la Patagonia central, donde históricamente ha existido menor esfuerzo de investigación y monitoreo de mamíferos pequeños.

En los últimos años, además, el conocimiento sobre la distribución de la especie ha avanzado rápidamente gracias a nuevas herramientas como análisis genéticos, cámaras trampa, estudios de ADN ambiental y el creciente aporte de la ciencia ciudadana.

La importancia de registrar científicamente estos hallazgos

Para los investigadores, documentar formalmente estos registros es fundamental para comprender la verdadera distribución de la especie.

“Estos registros son importantes porque confirman las predicciones de los modelos, basados en distintos tipos de datos, tales como disponibilidad de hábitat, temperaturas óptimas de hibernación y presencia de bosques antiguos, fundamentales para Dromiciops”, señala Nespolo.

El investigador explica que hacia el sur existen zonas con bosques densos, alto dosel y bajas temperaturas medias anuales, condiciones que podrían estar permitiendo que estas poblaciones encuentren refugio frente al cambio climático.

“Han ido apareciendo registros informales incluso más al sur, pero es muy importante que estos hallazgos se publiquen en revistas científicas, porque es la única manera de que exista trazabilidad y reproducibilidad”, agrega.

Esto se debe a que observaciones aisladas pueden generar confusión. Los monitos del monte, por ejemplo, pueden esconderse en troncos o leña que luego es transportada a otros lugares, o incluso ser movidos por aves de presa, y hacerlos aparecer en otros lugares.

Por eso, los estudios científicos requieren evidencia verificable, incluyendo registros de muestreo claros y muestras de ADN que permitan confirmar la identidad de la especie y sus relaciones filogenéticas.

Implicancias para la conservación

Aunque el nuevo registro amplía el rango conocido del monito del monte, los científicos advierten que también refuerza la necesidad de proteger los bosques templados patagónicos.

Estos ecosistemas enfrentan crecientes presiones asociadas a cambios en el uso del suelo, infraestructura y el cambio climático.

En este contexto, las poblaciones australes podrían convertirse en refugios climáticos y reservorios genéticos clave para la conservación de este antiguo linaje evolutivo.

Un pequeño marsupial que, oculto entre las ramas del bosque austral, sigue revelando pistas sobre la historia natural del hemisferio sur.