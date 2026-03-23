Lanzamiento del libro “Constelación nacional” de Pablo Salinas

Biblioteca Municipal Volodia Teitelboim, Arauco 974, Chillán.

Jueves 9 de abril – 18:30 horas.

Publicado por Ediciones de Los Diez en los próximos días, el nuevo libro del escritor y artista visual algarrobino recorre hitos y figuras del quehacer cultural chileno desde las primeras décadas del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.

El libro convoca a doce protagonistas del arte y la cultura chilena. Algunos son figuras plenamente visibles en el imaginario colectivo: Neruda, Gabriela Mistral, José Donoso. Otros han quedado casi desaparecidos del radar de la historiografía contemporánea, como el precursor de la pintura nacional Antonio Smith o Juan Rafael Allende, padre de la prensa satírica chilena.

También están el compositor Federico Guzmán, la escultora Rebeca Matte, los pintores Pedro Lira y Alfredo Valenzuela Puelma, el muralista Julio Escámez, el escritor Carlos Rozas Larraín, y el revelador encuentro entre Pedro Balmaceda y Rubén Darío.

Otras fechas:

Sábado 11 de abril, 12:00, Biblioteca Pública Vicente Huidobro, Sanfuentes 2365, San Antonio

Jueves 16 de abril, 17:00, Biblioteca Pública Alejandro Galz, Av. Portales 02, Casablanca.