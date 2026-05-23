Explosión en mina deja al menos 90 muertos: continúan las labores de rescate en China

Una fuerte explosión de gas en la mina Liushenyu, ubicada en la provincia de Shanxi, ha dejado al menos 90 fallecidos y mantiene en vilo a las autoridades chinas, que este sábado seguían trabajando intensamente en las tareas de búsqueda y rescate de posibles víctimas atrapadas.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el distrito de Qinyuan, cuando 247 personas trabajaban bajo tierra. Las cifras de fallecidos aumentaron rápidamente durante el sábado, pasando de un primer reporte de 8 muertos a un total de 90, según la cadena estatal CCTV. Las autoridades indicaron que 201 personas fueron evacuadas con vida, mientras que las labores de rescate continúan para localizar a los restantes.

Uno de los trabajadores que logró salir con vida relató los dramáticos momentos vividos. Identificado como Wang Yong, el minero se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando percibió señales de alerta. “Olí algo como azufre, como cuando hay una voladura. Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina”, comentó.

Wang Yong explicó que no escuchó ningún ruido previo, solo percibió humo y un olor característico, lo que lo llevó a alertar a sus compañeros para evacuar. Los heridos están recibiendo atención médica principalmente por exposición a gases tóxicos, con tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica y apoyo psicológico.

El presidente chino, Xi Jinping, exigió intensificar las labores de búsqueda, atender a los heridos, investigar a fondo las causas del accidente y exigir responsabilidades. El viceprimer ministro Zhang Guoqing se trasladó personalmente al lugar para supervisar las operaciones.

Shanxi, el corazón carbonífero de China

El siniestro ocurre en una de las regiones mineras más importantes del país. Shanxi, conocida como la “capital del carbón” de China, cuenta con reservas probadas de 266.400 millones de toneladas de carbón, lo que representa el 22,6% del total nacional. En 2024 produjo 1.270 millones de toneladas de carbón bruto, solo superada por Mongolia Interior.

A pesar de los avances en seguridad, las minas de carbón en China siguen registrando siniestralidad, aunque las muertes han disminuido significativamente en los últimos años. Entre 2018 y 2023, el sector minero registró más de 3.000 fallecidos, un 53,6% menos que en el período anterior.