Con río, feria y teatro lleno: Valdivia conmemoró el Día del Agua con amplia participación

Con una alta convocatoria y una programación que cruzó deporte, cultura, organización social y activismo territorial, Valdivia conmemoró el Día Mundial del Agua este domingo 22 de marzo con una serie de actividades que culminaron con el Teatro Regional Cervantes lleno.

La jornada convocada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA Los Ríos) junto a la productora de cine POETASTROS, reunió a decenas de personas en una flotada, una cicletada-caminata y una feria socioambiental, para cerrar en la tarde con una puesta en escena multidisciplinaria que vinculó poesía, cine, música y arpilleras en torno a la defensa de las aguas.

Las actividades comenzaron durante la mañana con una flotada que convocó a más de 30 embarcaciones, entre sub y kayak, canoas, lanchas, además contó con la articulación de la Unidad de Rescate Acuático Los Ríos, Kayakconciente y el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valdivia.

Más tarde, la convocatoria prosiguió con una cicletada y caminata acompañadas por organizaciones como Taller Piñón Libre, Taller Arte y Ruedas, Lakitas del Humedal y Fuente Nativa, en una señal concreta de apropiación del espacio público para visibilizar la importancia del agua y los ecosistemas de la región.

La jornada continuó con una feria que reunió a diversas iniciativas y agrupaciones territoriales, entre ellas Unidad de Rescate Acuático Los Ríos, Coralina, Lafken Lif, Otter Connect, Huerta Agroecológica Collico, Colegio Planeta Azul, Proyecto Pudú, Pinda Kombucha y Fuente Nativa. A este espacio se sumó además la marcha autoconvocada, que contó con más de 1.000 participantes que recorrieron los stands ampliando el carácter ciudadano de una fecha que volvió a instalar la defensa del agua como una preocupación compartida por múltiples actores del territorio.

De forma transversal, la conmemoración también estuvo acompañada por la presencia y articulación de espacios y organizaciones como Defendamos Norma Secundaria, Centro Cultural Ex Fábrica y Casona de los Jóvenes, reforzando el sello colaborativo de una jornada construida desde distintas experiencias comunitarias, culturales y socioambientales.

Durante la tarde, la conmemoración se trasladó al Teatro Regional Cervantes, donde el recinto asistieron más de 700 personas para recibir una propuesta artística multidisciplinaria que dio profundidad simbólica y cultural al encuentro.

Sobre el escenario confluyeron la poesía de Elicura Chihuailaf y Verónica Zondek, además de la intervención de la werken Gabriela Jaramillo de la comunidad Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü del Río Pilmaiken.

También se visionó el documental SECOS, dirigido por Galut Alarcón, y el cortometraje de animación Bosque, de Gabriel Miranda.

La programación también incluyó presentaciones musicales de BlokeSur, Camilo Eque, Javier Aravena, Sortilegio Trío, Amaru y Pablo, y María y Los Templos, junto al estreno de La Colcha del Agua, realizada por Arpilleristas de Angachilla.

La dirección artística y producción ejecutiva estuvo a cargo de la actriz y cineasta Chamila Rodríguez, en una propuesta que volvió a demostrar la potencia del cruce entre arte y activismo. Más que una conmemoración puntual, la jornada se consolidó como una expresión amplia de participación ciudadana, capaz de reunir cuerpos en movimiento, voces, imágenes, música y organización territorial en torno a una causa común.

Al respecto, la actriz, cineasta y directora artística de la jornada, Chamila Rodríguez, de POETASTROS, destacó que “lo que vivimos ayer en el Día Mundial del Agua, aquí en Valdivia, en la Región de Los Ríos, fue profundamente bello por la calidad de cada uno de los gestos y acciones que se fueron creando de manera colectiva”.

“Lo que comenzó como una articulación entre distintas personas y organizaciones fue creciendo hasta convertirse en una certeza compartida: que queremos aguas libres, limpias y sanas. Ayer reafirmamos que nos tenemos unas y unos a otros, y que también nos sostienen los ríos, los mares, las vertientes, los humedales y las lagunas. Como seres humanos también somos cuerpos de agua, por eso defenderlas y cuidarlas es una forma de cuidar la vida misma”, expresó.

Asimismo, agregó que “lo que se tejió fue un movimiento de muchos movimientos, un tejido social que se une para proteger las aguas, las memorias, las comunidades y los territorios. Del agua depende la vida en todas sus formas, pero también la salud de las comunidades, de los territorios y de la economía local. Y como artista, creo profundamente que las artes son una herramienta poderosa para sensibilizar, visibilizar y denunciar cuando existe injusticia. La generosidad y la colaboración que vimos ayer, de músicas, músicos, arpilleristas, cineastas, poetas, niños y niñas anfitriones, mostró que el arte puede conmover y reunirnos en torno a una causa común: el deseo de vivir en una tierra con aguas libres, limpias y sanas”.

Al respecto, la vocera de MODATIMA Los Ríos, Camila Cifuentes, señaló que “la jornada que vivimos el día de ayer fue muy importante para confirmar nuestro compromiso con la naturaleza y con las aguas”.

“Desde la marcha multitudinaria, la cicletada, la flotada por el río Calle Calle, la feria ambiental en el helipuerto y la velada cultural en el Teatro Regional Cervantes, comprobamos que para las y los valdivianos el agua y la naturaleza son prioridad. Esto renueva nuestras esperanzas y nos confirma que estamos dando las luchas correctas. Pusimos especial énfasis en la importancia de las organizaciones sociales para la protección de la naturaleza, pero además que es una lucha que se debe dar con creatividad, con arte, cultura y deporte. Valdivia es ciudad humedal y ese es nuestro gran emblema, que no debe ser solo simbólico, sino reflejarse en la calidad de las aguas, la protección de sus humedales y la conservación de sus bosques. Para esto, la organización civil y la defensa de los instrumentos de protección ambiental, como la norma secundaria del río Valdivia, son fundamentales”.

“El éxito de la convocatoria dejó en evidencia que, en la Región de Los Ríos, hablar del agua sigue siendo hablar de comunidad, de memoria y de futuro. La masiva participación en las actividades del día confirmó que su defensa no solo se sostiene en la denuncia, sino también en la capacidad de encontrarse, crear y movilizarse colectivamente en el territorio”, señalaron desde la organización del evento.