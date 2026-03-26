Taller de poesía visual

La Cochera, Huérfanos 2567, Santiago.

Miércoles 8, 15, 22 y 29 de abril 2026 (4 sesiones). De 18:30 a 20:30 horas.

Valor: $25.000 cuatro sesiones.

Inscripciones y consultas: javiergarciabustos@gmail.com

Propósito general: una invitación

No podemos liberarnos de las imágenes. Tampoco de las palabras. ¿Cómo dialoga una fotografía con una frase? ¿Un verso de Nicanor Parra con una piedra? ¿Es la palabra solo eco de la realidad y metáfora? Sí. Pero también es pensamiento, reflexión, juego, conocimiento. La propuesta es divertirse. Pasarlo bien. Recordar y construir a partir de nuestros objetos, imágenes personales y colectivas. Producir textos, escritos, poemas que sean una instantánea en el álbum de creación de cada participante.

Con qué materiales se trabaja

El taller estará centrado en la poesía chilena, en las creaciones de poetas nacionales que han producido obras donde está presente la palabra, a través de la poesía, como la imagen, a través de dibujos, fotografías, recortes de prensa, collage, reproducción de objetos, etc. La idea es que estas obras motiven trabajos a los asistentes del taller en las mismas sesiones, las que se dividirán en dos partes. La primera parte, teórica, y la segunda, práctica.

Los libros a ver son: Obras públicas, de Nicanor Parra; El Annapurna, de Diego Maquieira; Bracea, de Malú Urriola; Preguntas a la medium y otros poemas, de Ludwig Zeller; La nueva novela, de Juan Luis Martínez; Quipoema, de Cecilia Vicuña y La aparición de la Virgen, de Enrique Lihn, entre otros.

Tallerista:

Javier García Bustos. Periodista y Magíster en Literatura. Ha trabajado como periodista en los diarios La Nación, Las Últimas Noticias y La Tercera. Además, ha colaborado en medios y revistas como The Clinic, Palabra Pública, Anfibia, Dossier y Santiago. Es autor del libro de poesía Último paseo (2008) y la crónica Rostros de una desaparecida (2022).