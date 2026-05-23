Nils Reichmuth, la gran novedad de La Roja: el chileno-suizo que llega como campeón de Suiza

La selección chilena ya tiene definida su nómina para la Fecha FIFA de junio, y el nombre que más llama la atención es el de Nils Reichmuth, el volante de 24 años que se convierte en la principal apuesta de renovación del equipo nacional.

El mediocampista chileno-suizo del FC Thun fue oficializado este viernes por el técnico Nicolás Córdova entre los convocados para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo. Su inclusión marca un hecho inédito y genera altas expectativas en Pinto Durán.

Nacido en Zug, Suiza, Reichmuth cuenta con doble nacionalidad gracias a su padre suizo y su madre chilena. Aunque defendió en dos ocasiones a la selección Sub 21 de Suiza, nunca debutó en la absoluta europea, lo que lo mantuvo elegible para Chile. La Roja activó esa opción tras un detallado seguimiento de la secretaría técnica, según informó AS Chile.

El radar del cuerpo técnico nacional no se limitó únicamente a Nils; también monitorean de cerca los pasos de su hermano menor, Miguel Reichmuth (22 años), quien milita como mediocampista en el FC Zürich, aunque en esta pasada no fue incluido en la nómina final de Córdova.

Reichmuth arriba a la selección nacional en el mejor momento de su carrera. Esta temporada se coronó campeón de la Superliga Suiza con el FC Thun, un título histórico para el club que celebra 128 años de existencia y que le permitió clasificar a la fase previa de la UEFA Champions League 2026/27.

Formado en las divisiones inferiores del FC Zürich y con un paso destacado por el FC Wil 1900, el volante recaló en el Thun en 2023, donde extendió recientemente su contrato hasta junio de 2028 gracias a su excelente rendimiento.

Retornos y ausencias en la nómina

Junto al debut de Reichmuth, la lista también incluye el retorno del arquero Brayan Cortés, quien milita en Argentinos Juniors. También destacan los nombres de Iván Román (Atlético Mineiro), Matías Pérez (Lecce), Felipe Loyola (Pisa) e Iván Morales (Argentinos Junior). En cambio, destacan las ausencias de Ben Brereton y Marcelino Núñez, ambos fuera por estar recuperándose de operaciones quirúrgicas.

La selección chilena enfrentará primero a Portugal el sábado 6 de junio y luego a la República Democrática del Congo el martes 9 del mismo mes.