Artista Arturo Duclos presenta nuevo mural en barrio Lastarria

“¿Porqué no dejas de mirarme?” se llama la nueva obra de arte público del artista nacional Arturo Duclos, que será inaugurada este viernes en el barrio Lastarria.

Se trata de un mural de 3.70 mts.de alto por 68.5 mts. de largo emplazado sobre la costanera Andrés Bello a un costado del puente Loreto, frente al Parque Forestal.

Este proyecto de gran envergadura está instalado desde el 8 de marzo de 2026 para ser visto desde la vereda norte del Parque Forestal.

Se trata de un proyecto comisionado por el Metro de Santiago, con el patrocinio de la Municipalidad de Santiago. Para este proyecto se realizó una mediación con la comunidad en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes y contó con el apoyo de la Junta vecinos del Parque Forestal. Por primera vez el Metro realizó un trabajo de interacción entre el artista y los vecinos con la idea de participación ciudadana en la puesta en escena de un proyecto de arte público.

El proceso participativo fue desarrollado con vecinos y vecinas del entorno del Parque Forestal, en el compromiso de Metro de Santiago por promover una relación respetuosa y colaborativa con las comunidades donde se insertan sus proyectos, integrando la participación ciudadana en la definición de los elementos simbólicos y culturales que darán identidad a cada estación.

La convocatoria comenzó a inicio de octubre 2025, a través de la JJVV parque forestal, cuya directiva realizó un llamado a participar a algunos artistas del barrio. Una vez designado el artista, fue cuando Arturo Duclos presentó la primera propuesta al metro y a la municipalidad, para posteriormente invitar a los vecinos.

Tras varios meses depreparativos, en enero de este año comenzó la producción del mural, junto a un equipo de 10 personas que trabajaron bajo la dirección del artista y de la productora Dominique Martel. El mural fue pintado sobre placas de aluminio compuesto y terminado el viernes 6 de febrero. La instalación del mural y el diseño del soporte estuvo a cargo del estudio MO arquitectura, con el arquitecto Mauricio Moreno.

Declaraciones del artista

Al respecto el artista nos comenta: “En la propuesta inicial consideré la incorporación de voces e imágenes de poetas, artistas y escritores que vivieron en el sector, como Armando Uribe y Pedro Lemebel, porque me interesé mucho en la historia del barrio, que ha sido habitado por grandes artistas, poetas y músicos. Además de la presencia cultural de grandes esculturas, obras de arquitectura, museos y centros culturales, quise hacer notar, la intervención de la migración como eje fundador de una nueva cultura. Así como también la flora característica del Parque Forestal que data de más de 100 años”.

Posteriormente luego de la mediación con la comunidad, el artista presentó la propuesta final que fue aprobada por los representantes del Metro, la Dirección de desarrollo comunitario y la Junta de vecinos.

“Fue entonces que agregué citas e imágenes de María Luisa Bombal y Marcelo Jarpa, llamado el poeta del parque entre otros, escenas familiares, inclusión de género e identidades que fue un gran aporte al resultado final de la obra” agrega el artista.

El mural transita por un recorrido narrativo, que incorpora evocativas imágenes del parque en un lenguaje muy característico de Duclos, desplegando una parada alegórica, con el uso de un lenguaje directo y recursos visuales de gran colorido y belleza, entregando un aire de sofisticación al entorno urbano de Santiago centro.