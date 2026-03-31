Persistente baja en la tramitación de proyectos de Cultura en el Congreso

El Observatorio de Políticas Culturales (OPC) dio a conocer su más reciente informe sobre la Agenda Legislativa en Cultura, el cual analiza el estado de tramitación de los proyectos de ley vinculados al sector cultural en el Congreso Nacional entre el 31 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Entre los principales resultados, el estudio evidencia una persistente baja en la actividad legislativa cultural. De un total de 114 proyectos identificados, solo un 25% registró algún tipo de movimiento, mientras que el 75% restante no tuvo avances durante el período analizado. Esta cifra representa una caída respecto del año anterior y confirma una tendencia sostenida de estancamiento en la tramitación legislativa del sector desde el año 2020.

El informe también destaca que solo dos iniciativas se convirtieron en ley, ambas impulsadas por el Ejecutivo: la Ley de Artesanía, que fortalece el reconocimiento y fomento del sector, y la modificación que restituye la anualidad del Premio Nacional de Literatura.

En cuanto al ingreso de nuevas iniciativas, se contabilizaron 17 proyectos durante el período, de los cuales solo tres fueron presentados por el Ejecutivo. Entre estos destaca el proyecto de Ley sobre fomento a las artes de la visualidad, comprometido en el programa de gobierno 2022–2026, pero ingresado recién a comienzos de 2026. Asimismo, resalta una iniciativa que busca modificar el sistema de financiamiento de los sitios de memoria, trasladando su gestión desde el Ministerio de las Culturas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Desde el ámbito parlamentario, el informe identifica propuestas diversas, entre ellas un proyecto orientado a fortalecer la profesionalización de la carrera actoral y otro que plantea la obligatoriedad de contar con ejemplares de la Biblia en establecimientos educacionales y bibliotecas públicas.

Uno de los hallazgos más relevantes es la alta concentración temática en patrimonio cultural, que representa más de la mitad de las iniciativas legislativas (60%). Este predominio refleja la centralidad de este ámbito, pero también las múltiples brechas normativas aún no resueltas.

Finalmente, el informe advierte que, si bien el 90% de las iniciativas son mociones parlamentarias, estas presentan escaso dinamismo, mientras que los proyectos impulsados por el Ejecutivo —aunque menos numerosos— tienden a concentrar mayor prioridad mediante la asignación de urgencias.

Este estudio forma parte del programa de seguimiento de políticas culturales del OPC, cuyo objetivo es contribuir al debate público y al fortalecimiento de las estrategias de desarrollo del sector cultural en Chile.

El informe completo junto con la matriz de seguimiento se puede descargar desde nuestro sitio web: https://www.observatoriopoliticasculturales.cl/2026/03/agenda-legislativa-cultural-2025-2026/