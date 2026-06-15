Trump califica de increíble velada de lucha de UFC por su 80 cumpleaños realizada en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que la celebración de su 80 cumpleaños el domingo con una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC fue una de las jornadas “más emocionantes” en la historia de la Casa Blanca, que en su opinión “nunca había estado tan bonita”.

“La Casa Blanca nunca había estado tan bonita. El escenario fue inmejorable. (…) Uno de los días más emocionantes en la historia de nuestra emblemática Casa Blanca”, dijo en su red social, Truth Social, mientras se encuentra camino de Francia para participar en la cumbre del G7 en Évian, que se inaugura hoy mismo.

Los combates tuvieron como enfrentamiento estelar el del español Ilia Topuria, de origen georgiano, contra el estadounidense Justin Gaethje, que resultó vencedor.

“La velada de la UFC en la Casa Blanca anoche fue increíble. Se esperaba un tiempo terrible, pero al final fue perfecto. Una vez más, las previsiones meteorológicas fallaron”, añadió Trump.

Su mensaje citó explícitamente a los luchadores “Bo Nickal, Justin Gaethje, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Josh Hokit, Mauricio Ruffy y Diego Lopes”, que a su juicio “ofrecieron un espectáculo increíble”: “Poca gente ha visto algo parecido en cuanto a velocidad y potencia humanas”, sostuvo.

Poco después de esa velada, Trump emprendió rumbo a Francia, con aterrizaje previsto en Ginebra.

Despegó a bordo del avión presidencial Air Force One a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, y a su llegada a Évian será el único mandatario en ser recibido en persona por el anfitrión de la cumbre, el francés Emmanuel Macron.