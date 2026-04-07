FEMCINE 16 distingue a Roser Fort como Mujer Destacada 2026 por su trayectoria en el cine

El Festival Cine de Mujeres, FEMCINE, anunció este martes que en su edición número 16 distinguirá a la gestora cultural Roser Fort Aguilera como Mujer Destacada FEMCINE 2026, uno de los reconocimientos que entrega el certamen.

Este galardón, otorgado anualmente por el festival, tiene como objetivo relevar la trayectoria de mujeres que han contribuido de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento del panorama audiovisual y cultural en Chile.

En esta ocasión, la distinción recae en Roser Fort por sus más de treinta años de labor dedicada a la difusión del cine independiente y por su compromiso con la generación de espacios culturales abiertos, diversos y comunitarios.

El evento se realizará del 5 al 10 de mayo y desplegará su programación en seis espacios de Santiago: Cineteca Nacional de Chile, Sala K (U. Mayor), Sala Cine UC, CCC Centro de Cine y Creación, Sala de Cine de Ñuñoa y Centro Cultural de España. Es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Trayectoria

Roser Fort Aguilera es una gestora cultural de larga experiencia en el cine y otras diversas expresiones artísticas. Formada como profesora de Educación Física​​, rol que ejerció durante catorce años, inició su carrera en el mundo de la cultura como relacionadora pública de las editoriales Hachette y Dolmen, y posteriormente en el mismo cargo en el canal ARTV.

Actualmente directora del Centro Arte Alameda —cargo que ejerce desde 1995—, ha sido una figura clave en la promoción de propuestas cinematográficas alternativas, consolidando uno de los centros culturales independientes más importantes del país. Además, ha impulsado la difusión del cine de autor nacional e internacional a través de Centro Arte Alameda Distribución.

“Agradezco este premio entregado por mis pares, las mujeres. Son más de 30 años dedicados a trabajar en gestión cultural y cine, que entiendo que es una herramienta fundamental para que las personas empaticen con el mundo en que vivimos, pues sólo así podemos generar cambios contundentes en nuestra sociedad. En este camino, por supuesto, no he avanzado sola”, señaló.

“En Centro Arte Alameda me acompaña un equipo entusiasta y apasionado. Recibo este premio de la mano de esas voluntades. En tiempos complejos y en momentos tranquilos, el cine y las artes deben estar presentes, porque apelan a cada espectador con discusiones urgentes y una necesaria reflexión. La gestión cultural moviliza y sigue adelante por el interés genuino de comunidades, quienes hacen suyas las butacas en las que tantas veces nos hemos reunido”, destacó Fort.

“Agradezco al equipo FEMCINE, con quienes nos conocemos hace ya largo rato. Quienes han sido clave en hacer visible el trabajo de creadoras mujeres. Mi deseo es que sigamos creando, sigamos produciendo y sigamos emocionándonos con obras inspiradoras, pues sé que éstas nos han educado y educarán a las futuras generaciones”.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el martes 5 de mayo en la Cineteca Nacional de Chile, instancia en la que se le hará entrega de la estatuilla que simboliza este homenaje a su trayectoria.

Con este reconocimiento, FEMCINE reafirma su compromiso con visibilizar el trabajo de mujeres que, desde distintos ámbitos, han impulsado transformaciones relevantes en el ecosistema cultural y audiovisual del país.

Toda la programación se encontrará disponible en femcine.cl.

COORDENADAS DE CARTELERA

FEMCINE

16° Festival Cine de Mujeres

Del 05 al 10 de mayo

SEDES & ENTRADAS

Cineteca Nacional de Chile, Plaza de la ciudadanía 26 Nivel -2.

Sala de Cine UC – Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago.

Sala CCC – Raulí 581, Santiago.

Sala K – U Mayor – Marín 321, Santiago.

Sala de Cine de Ñuñoa – Av. Irarrázaval 4055, Ñuñoa.

Centro Cultural de España – Providencia 927, Providencia.