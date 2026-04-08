Arturo Duclos presenta libro y documental “La belleza y la furia” en Matucana 100

Este viernes 10 de abril, el artista visual Arturo Duclos presentará el libro y el corto documental “La belleza y la furia”, proyecto que surge a partir de su reciente exposición homónima. La actividad se realizará a las 19:00 horas en el Teatro Principal de Centro Cultural Matucana 100.

El lanzamiento se enmarca en la conmemoración de los 25 años de Matucana 100 y reúne una publicación que recoge más de cuatro décadas de trabajo del artista, junto a un documental dirigido por él mismo que profundiza en el universo visual y conceptual de la exposición.

“En el marco de nuestros 25 años, para Matucana 100 es especialmente relevante acompañar el lanzamiento de este libro de Arturo Duclos, porque entendemos este tipo de proyectos como parte de la construcción de patrimonio y memoria del arte contemporáneo en Chile”, señala el director de Matucana 100, Cristóbal Gumucio.

El libro cuenta con la participación de destacados autores como Dermis León, Ricardo Loebell, Rita Ferrer y Cuauhtémoc Medina, quienes aportan ensayos que dialogan con la obra de Duclos desde distintas perspectivas críticas. Tanto la publicación como el audiovisual fueron posibles gracias a la colaboración del centro cultural, coleccionistas, galerías y diversos agentes del mundo del arte.

“La belleza y la furia” propone una lectura de la historia reciente a través de imágenes, organizadas en secciones cromáticas que estructuran la exposición original. En este cruce entre arte, biografía y memoria, el proyecto se despliega como un registro que transita entre lo editorial y lo audiovisual, expandiendo la experiencia expositiva hacia nuevos formatos.

La realización del proyecto convocó a un amplio equipo creativo, bajo la coordinación de Dominique Martel, e incluyó la participación del curador Gerardo Mosquera, el Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches, el fotógrafo Jorge Brantmayer, la diseñadora Fernanda Urrutia, la montajista María Teresa Viera Gallo y el compositor Domingo Duclos, entre otros.

“La publicación del libro ‘La belleza y la furia’ cobra un especial sentido hoy para mí porque recoge más de cuarenta años de trayectoria, y registra una producción antológica sobre mis obras, que mirada en perspectiva recoge una visión histórica de nuestro país. Historia que atraviesa mi biografía y la biografía nacional. En esta dimensión se abordan aspectos que narran desde la alegoría, eventos políticos, sociales y culturales que nacieron sumergidos dentro de los discursos artísticos hegemónicos, y fueron mis influencias tempranas desde la Escena de avanzada”, comparte Arturo Duclo.

Más que una retrospectiva tradicional, el libro se presenta como un ejercicio crítico que reconstruye -casi quirúrgicamente- fragmentos de memoria, tensionando los límites entre lo político, lo estético y lo autobiográfico.

“Pensar la historia nacional desde las imágenes, adquiere una dimensión de antología. Al antologar la memoria de una obra de creación y junto a la de un país, he podido asistir al abismo del odio y de la intolerancia. Lejos de la nostalgia, me he dado cuenta de que en esta reconstrucción de “mi historia nacional”, nuestra historia, el trabajo del arte viene a imaginar las nuevas maneras de pensar esta historia, para llenar los vacíos donde acechan los fantasmas del pasado que vuelven a surgir en la construcción de nuestro futuro”, concluye el artista.