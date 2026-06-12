LASTESIS presenta en Valparaíso su nueva performance “ACCIÓN/NEBULOSA”

¿Qué futuros podemos imaginar en tiempos de incertidumbre y crisis? Esa es la pregunta que impulsa ACCIÓN/NEBULOSA, la nueva performance del colectivo LASTESIS que tendrá tres funciones abiertas al público los días 19 y 20 de junio en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel.

Dirigida por Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Daffne Valdés Vargas, la obra combina performance, danza y teatro en una experiencia escénica inmersiva que invita al público a transitar por una nebulosa construida desde distintas perspectivas artísticas y teóricas.

A través de una narrativa colectiva, la propuesta busca abrir un espacio para imaginar alternativas de futuro y explorar nuevas formas de encuentro, colaboración y acción colectiva.

“Nos parece importante estrenar esta obra en un momento marcado por múltiples formas de violencia y por el avance de discursos autoritarios. Esta performance es una invitación a pensar colectivamente alternativas de futuro, a pensar con el cuerpo, con otros y desde todos los sentidos. Buscamos imaginar estrategias que nos permitan estar juntes y construir alternativas al mundo que estamos viviendo hoy”, señalan desde LASTESIS.

La obra es el resultado de un proceso de investigación performativa desarrollado a partir de una serie de residencias realizadas en Valparaíso junto a artistas y activistas de la ciudad. El proyecto reúne a creadoras y creadores de distintas disciplinas, entre ellos, el reconocido colectivo Delight Lab, a cargo del diseño lumínico y visual de la experiencia escénica.

Asimismo, el sábado 20 de junio se realizarán dos actividades especiales. La función de las 16:00 horas contará con interpretación en Lengua de Señas Chilena y audiodescripción en vivo, mientras que la presentación de las 19:00 horas finalizará con un conversatorio abierto al público sobre los procesos creativos y las reflexiones que dieron origen a la obra.

ACCIÓN/NEBULOSA es un proyecto financiado por el Fondo de las Artes Escénicas para la creación y producción de montajes escénicos interdisciplinares del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2025.

Coordenadas

ACCIÓN/NEBULOSA

Teatro del Parque Cultural de Valparaíso

Funciones

Viernes 19 de junio | 19:00 horas

Sábado 20 de junio | 16:00 horas (función accesible con Lengua de Señas Chilena y audiodescripción)

Sábado 20 de junio | 19:00 horas (función con conversatorio)

Entrada liberada.

Ficha artística

Dirección: colectivo LASTESIS (Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Daffne Valdés Vargas)

Dramaturgia: Daffne Valdés Vargas

Composición sonora y musical: Sibila Sotomayor Van Rysseghem

Entrenamiento y coreografía: Elías Araya-Oyanedel

Elenco: Organa Feminazi, Sandra Pérez Rangel, Camila Le-Bert, Myr Chávez y Elías Araya-Oyanedel

Jefe técnico: Víctor Zúñiga

Diseño de iluminación y video: colectivo Delight Lab (Andrea Gana y Octavio Gana)

Diseño de escenografía y espacio: Antonieta Henríquez

Diseño de vestuario: Taller Rexistir, f_garcia y ColaLoca

Gráfica: Toto Duarte

Intérprete de Lengua de Señas Chilena: Daniela Saldías

Comunicaciones: Rocío Olmos de Aguilera