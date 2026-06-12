LASTESIS presenta en Valparaíso su nueva performance “ACCIÓN/NEBULOSA”
La obra se presentará los días 19 y 20 de junio con entrada liberada en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel. Creada junto a artistas y activistas locales, propone una experiencia escénica inmersiva que invita a imaginar otros futuros posibles.
¿Qué futuros podemos imaginar en tiempos de incertidumbre y crisis? Esa es la pregunta que impulsa ACCIÓN/NEBULOSA, la nueva performance del colectivo LASTESIS que tendrá tres funciones abiertas al público los días 19 y 20 de junio en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel.
Dirigida por Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Daffne Valdés Vargas, la obra combina performance, danza y teatro en una experiencia escénica inmersiva que invita al público a transitar por una nebulosa construida desde distintas perspectivas artísticas y teóricas.
A través de una narrativa colectiva, la propuesta busca abrir un espacio para imaginar alternativas de futuro y explorar nuevas formas de encuentro, colaboración y acción colectiva.
“Nos parece importante estrenar esta obra en un momento marcado por múltiples formas de violencia y por el avance de discursos autoritarios. Esta performance es una invitación a pensar colectivamente alternativas de futuro, a pensar con el cuerpo, con otros y desde todos los sentidos. Buscamos imaginar estrategias que nos permitan estar juntes y construir alternativas al mundo que estamos viviendo hoy”, señalan desde LASTESIS.
La obra es el resultado de un proceso de investigación performativa desarrollado a partir de una serie de residencias realizadas en Valparaíso junto a artistas y activistas de la ciudad. El proyecto reúne a creadoras y creadores de distintas disciplinas, entre ellos, el reconocido colectivo Delight Lab, a cargo del diseño lumínico y visual de la experiencia escénica.
Asimismo, el sábado 20 de junio se realizarán dos actividades especiales. La función de las 16:00 horas contará con interpretación en Lengua de Señas Chilena y audiodescripción en vivo, mientras que la presentación de las 19:00 horas finalizará con un conversatorio abierto al público sobre los procesos creativos y las reflexiones que dieron origen a la obra.
ACCIÓN/NEBULOSA es un proyecto financiado por el Fondo de las Artes Escénicas para la creación y producción de montajes escénicos interdisciplinares del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2025.
Coordenadas
ACCIÓN/NEBULOSA
Teatro del Parque Cultural de Valparaíso
Funciones
Viernes 19 de junio | 19:00 horas
Sábado 20 de junio | 16:00 horas (función accesible con Lengua de Señas Chilena y audiodescripción)
Sábado 20 de junio | 19:00 horas (función con conversatorio)
Entrada liberada.
Ficha artística
Dirección: colectivo LASTESIS (Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Daffne Valdés Vargas)
Dramaturgia: Daffne Valdés Vargas
Composición sonora y musical: Sibila Sotomayor Van Rysseghem
Entrenamiento y coreografía: Elías Araya-Oyanedel
Elenco: Organa Feminazi, Sandra Pérez Rangel, Camila Le-Bert, Myr Chávez y Elías Araya-Oyanedel
Jefe técnico: Víctor Zúñiga
Diseño de iluminación y video: colectivo Delight Lab (Andrea Gana y Octavio Gana)
Diseño de escenografía y espacio: Antonieta Henríquez
Diseño de vestuario: Taller Rexistir, f_garcia y ColaLoca
Gráfica: Toto Duarte
Intérprete de Lengua de Señas Chilena: Daniela Saldías
Comunicaciones: Rocío Olmos de Aguilera
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