Cierre de la Subdere y polémica por notarios: las claves de Clic A.M.

Amuch propone cerrar la Subdere para compensar baja recaudación municipal

Amuch planteó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerrar la Subdere y redestinar sus recursos directamente a los municipios, como forma de compensar la menor recaudación que provocaría la exención de contribuciones para adultos mayores incluida en la megarreforma del Ejecutivo. La alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la asociación, Catalina San Martín, valoró la apertura del Gobierno, pero advirtió que el problema sigue sin resolverse. También cuestionó el plazo de 15 años para reponer fondos y pidió que el reintegro sea inmediato.

Gobierno respalda nombrar 57 notarios bajo reglas antiguas

El Gobierno respaldó con suma urgencia una moción que permitiría resolver 57 concursos notariales pendientes bajo el sistema antiguo, pese a que la reforma al mecanismo de nombramientos comenzó a regir hace dos meses. La propuesta, impulsada por el senador Pedro Araya, busca que las ternas elaboradas por las cortes antes del 2 de abril sean resueltas por el Ministerio de Justicia y no por el Servicio Civil. El ministro Fernando Rabat defendió la medida para evitar retrasos, pero la iniciativa abrió críticas por intentar esquivar la nueva regla de selección.

Boric reaparece junto a exgabinete en lanzamiento de libro de Marcel

Boric reapareció este jueves en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile durante el lanzamiento de La montaña rusa, el nuevo libro de Mario Marcel, su exministro de Hacienda. La cita reunió a parte de su exgabinete, entre ellos Carolina Tohá, Giorgio Boccardo, Antonia Orellana, Jessica López y Juan Carlos Muñoz. El encuentro ocurrió tras sus críticas al gobierno de José Antonio Kast por los embargos a deudores del CAE. Entre las ausencias estuvo el ministro Nicolás Grau, sucesor de Marcel, quien enfrenta una ofensiva del oficialismo para enjuiciarlo políticamente.

Gobierno ratifica a Zaliasnik como embajador pese a vínculo con Caso Hermosilla

El Gobierno ratificó a Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, pese a la investigación abierta por la Fiscalía Regional de Valparaíso por sus conversaciones con Luis Hermosilla. El canciller Francisco Pérez-Mackenna sostuvo que la indagatoria no modifica la decisión adoptada y llamó a respetar el trabajo del Ministerio Público y los tribunales. La denuncia fue presentada por Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, y apunta a eventuales delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Banco Mundial recorta proyección de crecimiento para Chile en 2026

El Banco Mundial redujo de 2,4% a 2,1% su proyección de crecimiento para Chile en 2026, tres décimas menos que en abril, pese a destacar que el país podría verse favorecido por los altos precios del cobre. Para 2027, el organismo prevé una expansión de 2,5%. El informe también resaltó que la inflación chilena se mantiene cerca de la meta del 3%. La revisión ocurre en un escenario de menor dinamismo global, con una proyección mundial de 2,5% para este año, bajo el 2,9% registrado el año anterior, y con América Latina creciendo 2,2%.

Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca por robos

Seis carabineros de la Prefectura Talca fueron detenidos este jueves y desvinculados por su eventual participación en delitos cometidos en la zona. La institución informó que Asuntos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, abrió una investigación que terminó con los funcionarios puestos a disposición de la Fiscalía. la orden judicial apunta a robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público. El caso se indagó por seis meses y los detenidos pasarán este viernes a control de detención.

Bullrich cuestiona a Adorni por omitir US$500 mil de su patrimonio

Patricia Bullrich cuestionó al vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, luego de que presentara declaraciones juradas con modificaciones tributarias que cambiaron su patrimonio conocido y sumaron activos no informados previamente. La jefa de los senadores libertarios calificó el caso como “más que un error” y habló de una omisión ética, mientras sostuvo que ahora deberá resolver la Justicia. Entre los nuevos antecedentes aparecen más de 300 mil dólares atribuidos a inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018. Adorni también dijo que la compra de un departamento en Caballito fue una “operación entre amigos”.

Roberto Sánchez evita confirmar si reconocerá resultados en Perú

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, evitó confirmar de forma enfática si reconocerá los resultados electorales en caso de que no le sean favorables. El giro ocurre menos de una semana después del balotaje, cuando afirmaba que estaba en condiciones de aceptar la voluntad popular y pedía a Keiko Fujimori no enviar señales dudosas. Ahora llamó a respetar la institucionalidad, pero también pidió vigilancia sobre los organismos electorales, defendió las movilizaciones pacíficas y acusó maniobras para torcer el resultado democrático.