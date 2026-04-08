“Distopías en escena”: dos miradas del teatro chileno imaginan el colapso del mundo en Mori Recoleta

Durante abril, Teatro Mori Recoleta presenta “Nueva Zelanda”, de la compañía La Desideria —del 9 al 19 del mes—, y “Cadáveres”, de Implicancia Teatro —del 23 de abril al 3 de mayo—, dos montajes de compañías emergentes que, desde la ciencia ficción y el imaginario distópico, abordan la crisis social, el cambio climático y la imposibilidad de proyectar un futuro.

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas.

Ambas propuestas fueron seleccionadas a través de la convocatoria que abrió el espacio para este año y configuran un cruce generacional y estético donde la ciencia ficción funciona como una herramienta crítica. Los montajes sitúan sus relatos en escenarios extremos, pero reconocibles, donde lo apocalíptico dialoga directamente con las tensiones del presente.

Primero se presentará “Nueva Zelanda”, escrita y dirigida por Antenor Allendes, que sitúa su acción en un Santiago de 2032 atravesado por el desempleo masivo, enfermedades crónicas y una incertidumbre generalizada ante la idea del fin del mundo. A través de una estructura fragmentada y un tono que cruza la comedia negra con la crisis existencial, la obra sigue a un grupo de personajes que intentan sostener vínculos y proyectarse en un contexto donde el futuro parece haber desaparecido como posibilidad.

Estrenada en 2025 y parte del circuito del Festival Internacional Santiago Off 2026, la obra se construye como un mosaico de escenas —casi como un “disco” compuesto por distintas pistas— donde el absurdo, el humor negro y la frustración generacional conviven en un mismo plano. En ese paisaje, la comunicación aparece fracturada, las promesas incumplidas y la vida cotidiana adquiere un carácter precario y, a la vez, inquietantemente reconocible.

Más que imaginar un futuro, “Nueva Zelanda” pone en crisis la posibilidad misma de proyectarlo. La idea de una “tierra prometida” —contenida en su título— se vuelve así un gesto irónico: incluso los lugares idealizados parecen agotados, tensionando una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿somos capaces de decidir nuestro porvenir o ya estamos condenados a sobrevivir como se pueda?

A partir del 23 de abril, en tanto, “Cadáveres”, escrita y dirigida por Eduardo Fuenzalida, desplaza la distopía hacia un registro más abiertamente apocalíptico que tiene como escenario el metro de Santiago. En esta obra, una ola polar ha devastado el planeta y la capital se presenta como un territorio congelado, donde los cuerpos se acumulan y la extinción del ser humano parece inminente.

En medio de ese escenario, un viajero recorre distintas realidades paralelas en busca de su madre, enfrentándose a múltiples versiones de sí mismo en un multiverso que fractura la noción de identidad y de tiempo. La obra utiliza este recurso como una forma de explorar no solo otras dimensiones posibles, sino también las decisiones que configuran quiénes somos.

“El concepto de los multiversos se convierte en un recurso narrativo que nos permite fracturar la realidad y repensar la temporalidad, abriendo la posibilidad de discutir sobre otras dimensiones, otros tiempos y, sobre todo, nuestro futuro”, señala Fuenzalida.

Tercera parte de la trilogía sobre la permanencia de la compañía Implicancia Teatro, “Cadáveres” cruza elementos de ciencia ficción con una comedia trágica que pone en el centro temas como la maternidad, la identidad y la crisis climática. En ese cruce, la obra instala una pregunta incómoda: qué significa traer vida a un mundo en extinción.

“Ofrecemos una visión de un futuro cada vez más desafiante. Nos preguntamos qué significa traer vida a un mundo completamente acabado”, agrega Fuenzalida, situando la maternidad como un gesto que oscila entre la resistencia y la vulnerabilidad.

Con una fuerte carga visual y una atmósfera marcada por el desmoronamiento, el montaje tensiona los límites de lo humano en un contexto donde la supervivencia ya no es garantía y donde la búsqueda de sentido se vuelve urgente, aunque incierta.

Más allá de sus diferencias formales, ambas obras comparten una misma pulsión: observar el presente desde sus posibles derivas. No se trata de anticipar el futuro, sino de evidenciar las fisuras actuales a través de relatos que exageran, desplazan y tensionan la realidad.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar teatromori.com, donde también se encuentran disponibles descuentos para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

NUEVA ZELANDA

Fecha: Del 9 al 19 de abril

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 100 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dirección y dramaturgia: Antenor Allendes | Elenco: Elías Painemal, Rebeca Henriquez, Nicolás Ruiz, Javiera Aceitón, José Sánchez, Paula Cruz, Alex Acevedo, María José Castillo, Álvaro Cisternas y Clarita Giacaman | Sonido: Vicente Con Rojas | Diseño de vestuario e iluminación: Tobías Díaz | Operación lumínica: Matilde Jorquera | Producción: Álvaro Cisternas.

CADÁVERES

Fecha: Del 23 de abril al 3 de mayo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dirección y dramaturgia: Eduardo Fuenzalida | Elenco: Simón Leiva, José Agustín Espinoza, Javiera Alvear, Yashira Somoza, Malvo Sánchez, Maite Pino y Jacob Reyes | Asistente de dirección: Paula Reyes | Diseño sonoro: Benjamín Celedón | Operador sonido: Sebastián Cárez-Lorca | Producción: Francisca Torres | Diseño integral: Valentina Bruna y Moisés Briceño | Operación Iluminación: Mariana Segovia | Difusión: Eduardo Fuenzalida.