Merluza Gate: tráfico de recursos del mar podría ser delito de crimen organizado

Disipándose en algo el olor a pescado que dejó el remezón de la Operación Nereida, dos buenas noticias marcan esta semana: el Comité Policial informó una baja de 12,1% en los delitos en Los Ríos respecto del mismo período del año anterior, y se dio el vamos a la llegada de Acciona Los Ríos a jardines infantiles, una noticia que ya habíamos contado en Aquí Los Ríos y que ahora empieza a tomar forma en terreno. Serán diez proyectos artístico-culturales en educación parvularia, con artistas educadoras y equipos educativos trabajando con niños y niñas desde la primera infancia.

En esta edición:

A una semana de la Operación Nereida , el senador Iván Flores anunció un proyecto para tipificar el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos . En la Feria Fluvial , los locatarios dicen no tener herramientas para distinguir una factura legal de una que solo lo parece .

, el senador anunció un proyecto para tipificar el . En la , los locatarios dicen no tener herramientas para distinguir de una que . En el caso Chuñil, la Corte de Apelaciones rechazó por segunda vez el recurso que buscaba revertir la prisión preventiva de Javier Troncoso . Esta semana también murió José Luis Raín Raín , taxista que la defensa considera un testigo relevante y Fiscalía identificó como “sujeto de interés” en la causa.

que buscaba revertir la . Esta semana también murió , taxista que la defensa considera y Fiscalía identificó como en la causa. La ruta T-720 entre Corral y La Unión volvió a la agenda, pero sigue sin poder ser intervenida. Según autoridades, un estudio que habría confundido alerces con cipreses podría haber mantenido bloqueada la conexión durante años.

entre volvió a la agenda, pero sigue sin poder ser intervenida. Según autoridades, un estudio que habría confundido podría haber mantenido bloqueada la conexión durante años. Semillas de Valdivia gayana, una planta que crece solamente en cuevas y quebradas de la costa de Los Ríos, están germinando en el Jardín Botánico UACh. Desde 1903, algunas de las poblaciones donde se recolectó ya colapsaron.

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Senado mira la ley y Feria Fluvial, las facturas

La Operación Nereida llegó al Senado. En la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el senador por Los Ríos, Iván Flores, anunció esta semana un proyecto para crear un delito que hoy no existe de manera autónoma en la legislación chilena: el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos. Lo hizo a una semana del operativo que desarticuló una red que movió cerca de $ 9.000 millones entre 2023 y 2024, involucró a carabineros activos, a un funcionario municipal de Valdivia y al exdirector subrogante de Sernapesca Los Ríos, el organismo encargado de fiscalizar ese mercado.

“Es toda una red y eso es como se estructura el crimen organizado“, dijo Flores en la comisión. Su propuesta apunta a llenar un vacío que Nereida dejó expuesto: la Ley de Pesca sanciona conductas específicas, pero no tiene una figura que permita perseguir la cadena completa como una operación organizada de traslado, acopio, blanqueo y distribución. Flores espera que el texto sea suscrito transversalmente por los cinco integrantes de la comisión: “Para que esto sea una respuesta de Estado más que de un sector político“, agregó.

El operativo del 8 de junio dejó 54 detenidos, 58 inmuebles allanados y más de $ 100 millones en efectivo, según Sernapesca. La red operaba principalmente con merluza austral, congrio dorado y pejerreyes trasladados desde Calbuco, y usaba la Feria Fluvial de Valdivia como uno de sus puntos de distribución al mercado masivo. Según la formalización, los productos llegaban con facturas, proveedores conocidos y rutinas habituales de compra.

En la Feria Fluvial, María Eugenia Soto, presidenta del Sindicato de Trabajadores del recinto, dice que los locatarios siguen trabajando y que han recibido apoyo de la alcaldesa y la delegada presidencial. Su preocupación más inmediata es el dinero retenido a los locatarios vinculados a la investigación. Explica que el efectivo sigue siendo el medio de pago habitual en un rubro que compra según lo que llega cada jornada.

Soto también rechaza que se haya dicho que en la feria se vendía pescado en mal estado. “Todos los camiones tienen su cadena de frío y nosotros no somos tan tontitos para comprar el pescado que venga sin ella“, argumenta. Cuando se le pregunta si recibieron orientación para identificar facturas falsas o documentación irregular, reconoce una brecha que, según dice, esperan abordar con capacitaciones: “Estamos como huerfanitos en algunas cosas, porque no somos expertos en impuestos internos ni en facturas. Pero del municipio nos dijeron que vamos a tener capacitaciones“.

Consultada por el exlocatario Sergio Murat, Soto no entra en detalles. Antes de la Operación Nereida, Murat había tenido presencia pública en la Feria Fluvial como tesorero del sindicato. En la formalización, la Fiscalía lo identificó como parte de la estructura investigada y lo vinculó a la comercialización de los productos distribuidos ilegalmente. “No queremos hablar de él. Queremos que la investigación avance“, responde.

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Caso Chuñil: nuevo rechazo a la defensa y un testigo fallecido en Máfil

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó por segunda vez la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, imputado por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil. Es el cuarto rechazo que enfrenta la defensa desde la formalización de enero: dos ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos y dos ante la Corte. Tras la resolución del 12 de junio, la abogada Karina Riquelme volvió a cuestionar la carpeta investigativa y entregó a este medio su lectura sobre los antecedentes más recientes de la causa.

El antecedente más delicado de los últimos días involucra a José Luis Raín Raín, taxista que murió el 7 de junio y cuyo cuerpo fue encontrado el 9 en una bodega próxima a su casa en Máfil. Las primeras diligencias de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI no establecieron intervención de terceros, pero la autopsia del SML está pendiente: no hay causa de muerte confirmada. Riquelme dice que no ha recibido información oficial de Fiscalía sobre el fallecimiento, sin embargo, según relata, la familia le transmitió que se habría tratado de un suicidio.

Raín aparece en la investigación de maneras distintas para cada parte. Para la defensa, era un testigo que acompañó a Javier el domingo 10 de noviembre a buscar a su madre al fundo La Fritz. Para Fiscalía, según antecedentes difundidos públicamente esta semana, era un “sujeto de interés” al que testigos ubican compartiendo con el imputado e ingiriendo alcohol dos días después de los hechos investigados.

Riquelme afirma que, según la lectura de la defensa, la única sangre confirmada por ADN en la causa se encontró en el fundo La Fritz, a partir de una comparación genética con una hija de Julia, y que no existe evidencia biológica confirmada en el domicilio donde Fiscalía ubica el crimen. Dicha afirmación sobre el fundo La Fritz no ha sido confirmada públicamente por Fiscalía.

La versión de la defensa contrasta con lo que el Ministerio Público expuso en la audiencia de abril: que en el domicilio de Julia y su entorno existe sangre humana en distintos puntos del inmueble(incluida una almohada, un machete y una cabeza de hacha) y que el 16 de enero, al segundo día de rastreo, se encontró enterrada en el terreno una bolsa con más de 60 fragmentos óseos. Los análisis del laboratorio AUSTRAL-omics de la UACh confirmaron que al menos uno de esos restos tiene 100% de correspondencia con ADN humano. Sin embargo, a la fecha, la defensa dice no haber recibido el resultado del peritaje. “No hay ningún antecedente biológico que confirme la tesis de que la osamenta corresponda a doña Julia“, afirma Riquelme.

La abogada también enfrenta una investigación paralela por presunta revelación de secreto de una causa reservada. Según ella, esa arista podría afectar su desempeño en la defensa: “Lo único que puede generar es que yo desconcentre mi trabajo en la defensa de los hijos“. Consultada por el estado de Javier Troncoso, Riquelme señala que está tranquilo respecto del avance judicial. Su único temor, asegura, es lo que pueda pasarle dentro de la cárcel.

La prisión preventiva de Javier Troncoso rige desde el 16 de enero y es la cautelar más gravosa entre los tres imputados: Jeannette Troncoso y Pablo San Martín quedaron sin medidas desde abril. “La fiscal regional le hizo aparecer a la opinión pública que había resuelto un caso. Pero a cinco meses de la formalización, a Julia aún no se le ha encontrado“, contrasta Riquelme.

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Un mensaje de la UACH

UACh se adjudica proyectos en concurso IDeA I+D 2026 y en fondos de Cultura

La Universidad Austral de Chile (UACh) se adjudicó cuatro proyectos en el Concurso IDeA I+D 2026 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), una instancia altamente competitiva en la que, a nivel nacional, se presentaron 871 propuestas y se adjudicaron 102.

Este año, las áreas en las que se desarrollarán estas investigaciones aplicadas son uso de suelo, silvicultura inteligente, salmonicultura y planificación territorial. Los proyectos se ejecutarán en colaboración con otras instituciones de educación superior, así como con actores públicos y privados, para desarrollar soluciones a los problemas identificados.

El director de Desarrollo e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dr. Gonzalo Tampier, destacó que esta adjudicación es “muy positiva, ya que todos los proyectos se desarrollan en asociatividad con otras universidades, empresas y entidades de gobierno, lo que demuestra la capacidad de trabajo interinstitucional de nuestros investigadores y el enorme potencial de estas iniciativas para generar un impacto en el territorio y en la macrozona sur austral”.

Asimismo, destacamos la adjudicación de 25 proyectos en los Fondos de Cultura 2026, distribuidos de la siguiente manera: Fondo del Libro y la Lectura (9), Fondart Regional (6), Fondart Nacional (4), Fondo de la Música (4) y Fondo Audiovisual (3).

Es importante destacar que estas adjudicaciones dan cuenta de que la creación artística y cultural constituye una dimensión esencial del quehacer de la Universidad Austral de Chile, aportando al desarrollo integral del territorio y contribuyendo a la reflexión crítica, la innovación estética y la transformación social.

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La conexión entre Corral y La Unión vuelve a trámite ambiental

Entre Corral y La Unión hay una ruta que existe en los mapas, en la memoria del territorio y en la agenda pendiente de la región. No existe, por ahora, como camino habilitado para el tránsito vehicular.

La ruta T-720 unió durante décadas ambas comunas a través del Parque Nacional Alerce Costero, hasta que en la década de 1980 la caída del puente La Piedra interrumpió el tránsito regular. Desde entonces, la antigua huella dejó de recibir tránsito permanente y parte de la vegetación nativa volvió a ocupar el trazado.

La discusión se reactivó esta semana, cuando la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos confirmó nuevas gestiones para avanzar en la conectividad entre ambas comunas. Según lo informado por BioBioChile, la delegada Vicky Carrasco explicó que el tramo no puede ser intervenido sin un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y que se levantarán antecedentes para dar certeza jurídica al proceso.

No es la primera vez que se intenta. El proyecto ingresó al SEIA en 2015 como Declaración de Impacto Ambiental y, en 2019, como Estudio de Impacto Ambiental. En ambas ocasiones fue retirado por el MOP.

Parte de la prohibición de intervenir el tramo se vincula a un estudio que habría identificado alerces en sectores donde, según autoridades regionales, en realidad habría cipreses. El Consejo Regional planteó que ese posible error técnico habría mantenido sin uso una conexión relevante.

Pero incluso si ese punto se corrige, la ruta no queda automáticamente habilitada. En 2025, el Segundo Tribunal Ambiental aclaró que una declaración de interés nacional no otorga permiso para intervenir hábitat de especies protegidas.

Para quienes empujan la apertura, un camino directo puede significar menos tiempo de traslado, mejor respuesta ante emergencias y mayor circulación turística. Investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia han planteado una alternativa que no toca el parque: mejorar las rutas T-400 y T-60 implicaría solo algunos kilómetros más que la T-720.

En 2023, científicos alertaron en una carta publicada en la revista Science que una carretera a través del Parque Nacional Alerce Costero podría aumentar amenazas como especies invasoras, tala ilegal e incendios forestales. El parque es uno de los últimos refugios de los bosques templados valdivianos de la cordillera de la Costa y conserva bosques de alerce, una especie milenaria que puede vivir más de 3.500 años.

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De Colún al Jardín Botánico: el rescate de la Valdivia gayana

Semillas de Valdivia gayana recolectadas en playa Colún están germinando bajo condiciones controladas en el vivero del Jardín Botánico de la Universidad Austral. La especie, también conocida como planta del león, crece solo en sectores muy específicos de la costa de Los Ríos y su distribución, según el Ministerio del Medio Ambiente, se restringe a un área aproximada de mil kilómetros cuadrados.

La recolección fue parte de una expedición realizada el 10 de febrero en la Reserva Costera Valdiviana. El equipo llegó hasta una cueva donde vive una de las poblaciones de la especie, luego de cruzar en barcaza hacia Corral, avanzar por caminos de barro, cruzar ríos y subir dunas. “La experiencia de buscar la planta en las cuevas de playa Colún fue desafiante, aventurera y muy hermosa“, dijo la directora del Jardín Botánico UACh, María Isabel Mujica.

Valdivia gayana vive en cuevas, quebradas, laderas húmedas y sombras protegidas bajo grandes formaciones rocosas. Es una planta perenne, de hojas en roseta y flores rosadas, difícil de propagar. Por eso, la germinación de las semillas recolectadas en Colún es relevante para los esfuerzos de conservación de la especie.

La iniciativa forma parte de un proyecto liderado por la UACh y financiado por Botanic Gardens Conservation International. El objetivo es incorporar semillas de tres especies amenazadas a la Bóveda Global de Semillas de Baekdudaegan, en Corea del Sur.

Valdivia gayana tiene, además, una historia larga: fue registrada en 1835 por el naturalista Claude Gay, llegó a Europa en el siglo XIX y fue presentada ante la Royal Horticultural Society. Desde 1903, el Real Jardín Botánico de Edimburgo realizó distintas recolecciones. Algunas de las poblaciones donde se recolectó hace más de un siglo ya colapsaron.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

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