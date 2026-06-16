Paulina Astroza y fin de la guerra con Irán : “No veo qué ha ganado Estados Unidos”

La firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a casi cuatro meses de conflicto armado sigue generando análisis sobre sus consecuencias geopolíticas. Para la académica y experta en derecho internacional Paulina Astroza, el balance para Washington está lejos de ser positivo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la doctora en Ciencias Políticas sostuvo que resulta difícil identificar beneficios concretos para la administración de Donald Trump tras el conflicto.

“No se ve claramente qué ganó Donald Trump. Es más, hay algunos que directamente señalan que esto es una capitulación entera y un error geoestratégico tremendo que va a traer consecuencias, pero estructurales”, afirmó.

Según Astroza, la guerra se inserta en un escenario internacional que ya experimentaba transformaciones profundas y podría acelerar cambios en el equilibrio global de poder.

“Creo que esta guerra va a venir de una manera mucho más clara hoy día a definir un antes y un después de lo que va a ser la estructura internacional. Y yo no veo qué ha ganado Estados Unidos”, señaló.

La académica también vinculó el conflicto con los efectos económicos que ha tenido sobre los mercados energéticos internacionales y, particularmente, sobre la situación interna estadounidense.

“Estados Unidos, el presidente Trump, recordemos que está en los niveles más bajos de aprobación. Una de las razones fundamentales es la inflación, es el costo del petróleo”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió sobre el impacto que la guerra ha tenido en el mercado energético mundial, citando estimaciones que comparan sus efectos con algunas de las mayores crisis petroleras de las últimas décadas. “Para el director de la Agencia Internacional de Energía, esto es peor (…) que el shock petrolero de 1973, de 1979 y el 2022 juntos”, indicó.

Astroza también puso el foco en las consecuencias humanas y políticas del conflicto. A pesar de los golpes sufridos por la dirigencia iraní, sostuvo que el régimen logró mantenerse en pie. “Hay pérdidas, hay siete mil personas muertas. Como tú dices, no logró, si bien logró echar abajo una cúpula del régimen de los ayatollahs (…) siguió el régimen”, afirmó.

A su juicio, la guerra incluso podría haber fortalecido la cohesión interna de Irán frente a una amenaza externa. “La oposición que tiene el régimen de Irán, sobre todo una población joven, desesperada, población civil empobrecida, sencillamente ante Estados Unidos y su propio nacionalismo, tienden a ir por el enemigo común”, explicó.

Finalmente, la especialista planteó que las consecuencias para Washington podrían extenderse más allá del ámbito militar o económico y afectar su posición internacional. “Yo no veo cuál es la ganancia de Estados Unidos, pierde credibilidad, pierde poder blando, pierde fiabilidad con el resto de sus socios”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que uno de los aspectos que deberá observarse en los próximos meses será el impacto del conflicto en la relación entre Estados Unidos e Israel. “Veamos qué va a pasar en la relación con Israel, pero particularmente con Benjamín Netanyahu”, concluyó.