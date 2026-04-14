Actor Renato Münster, crítico de Boric, asume como seremi de Cultura en la Región Metropolitana

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció este martes que el actor Renato Münster Gripe (Santiago, 1962) asume como nuevo secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, en reemplazo del abogado Gustavo Baehr.

Münster es actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero.

Baehr duró apenas dos semanas en el cargo y había sido cuestionado por su nula experiencia en el ámbito cultural. Según informaron a The Clinic fuentes al interior del Gobierno, la salida de Baehr se debió a motivos personales y el mismo habría presentado su renuncia.

El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, había justificado su presencia al señalar que él tampoco había tenido experiencia previa en el sector. Baehr era evangélico y pertenecía a la Iglesia Cristiana Pentecostal Libre de América de Maipú

Münster, por su parte, fue noticia en 2021 por un tweet donde criticaba al Colegio de Profesores (“Tengo más flojera que dirigente de Colegio de Profesores”), que ante las críticas se vio obligado a borrar con posterioridad.

Asimismo, en marzo pasado, en los últimos días de la administración del Presidente Gabriel, calificó en sus redes sociales su gobierno como “el peor desde la recuperación de la democracia”.

Funciones

“En su rol como productor ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad, utilizando las artes como herramienta estratégica de comunicación de valor público y alcance territorial”, señaló el Ministerio.

El nuevo seremi de las Culturas oficiará como representante del ministro Francisco Undurraga en la Región Metropolitana. Entre sus principales funciones está colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

También será el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio además agradeció a Gustavo Baehr por su labor a cargo de la seremi de las Culturas RM y le deseó mucho éxito en sus proyectos futuros.